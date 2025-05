La dieta sgonfia pancia è una delle più gettonate in quanto solitamente viene praticata per pochi giorni e permette a chi ha un po’ di gonfiore di liberarsi di questa sensazione fastidiosa e nel contempo “ritornare in forma”, visto che una pancia gonfia rappresenta senza dubbio un inestetismo che si nota. C’è chi se ne infischia bellamente, e c’è invece chi preferisce avere un ventre piatto, di conseguenza una pancia gonfia potrebbe essere un problema. LaCucinaItaliana.it ha trattato l’argomento e grazie ai consigli duella nutrizionista Francesca Beretta, ha appunto stilato una dieta sgonfia pancia della durata di tre giorni, un regime alimentare salutare e semplice da seguire che dovrebbe quindi dare i risultati sperati nel giro di sole 72 ore. La pancia gonfia solitamente sussegue uno stile di vita un po’ troppo frettoloso, ma anche poco sano, ad esempio il consumo di alimenti che vanno ad incidere sulla flora batteria intestinale, appesantendo il corpo e causando il gonfiore, a volte anche legato alla fretta e allo stress.

Granchio blu, invasione nel Delta del Po danneggia filiera vongole/ Tunisia lo ha trasformato in business

A fare “la differenza” precisa Francesca Beretta nel presentare la sua dieta sgonfia pancia, è la qualità degli alimenti di questo piano alimentare di tre giorni, con l’obiettivo di puntare su cibi che siano prima di tutto facilmente digeribili, e che siano inoltre a basso contenuto di sale e zucchero. Così facendo si andrà a ridurre in maniera consistente la ritenzione idrica, la digestione rallentata e le fermentazioni nell’intestino. Dopo questa doverosa premessa vediamo un esempio concreto di menù, a cominciare dal primo giorno, e dalla colazione.

Dieta vegana, sempre più star tornano alla carne/ Da Serena Williams a Jenna Ortega: ecco perchè

DIETA SGONFIA PANCIA IN 3 GIORNI: IL MENU’ DEL PRIMO GIORNO

La nutrizionista consiglia del porridge con dei fiocchi d’avena, quindi un kiwi, una tisana al tè verde o al finocchio, senza zucchero, una bevanda vegetale di riso e infine un cucchiaio di semi di Chia. A metà mattina si può prendere dello yogurt greco con 4 noci, mentre a pranzo bisognerà stare ovviamente leggeri. Si consigliano quindi delle zucchine ma cucinate lessate o eventualmente al vapore, le due cotture più light per eccellenza.

Bene anche delle carote crude con un po’ di olio extravergine di oliva, ma anche il prezzemolo e il succo di limone, in aggiunta ad una insalata di quinoa. Infine, come portata principale, un petto di pollo cotto ai ferri. A metà giornata un altro spuntino, ancora frutta secca, precisamente delle mandorle, e una manciata di mirtilli freschi. Infine la cena, e anche in questo caso proseguiremo con prodotti a base vegetali, con l’aggiunta del pesce, precisamente un merluzzo cotto al forno, accompagnato da delle erbette, ma solo dopo un bel passato di carote e patate, con l’aggiunta dello zenzero, perfetto per digerire e anche con un po’ di curcuma.

Dieta su Tiktok/ Ecco quali sono i piani alimentari più famosi e i rischi ad essi associati

DIETA SGONFIA PANCIA IN 3 GIORNI: IL MENU’ DEL SECONDO E TERZO GIORNO

Questo è solamente il primo giorno, mentre per quanto riguarda il secondo, si comincia con la colazione con pancake, una bevanda vegetale alla mandorla, una banana e una tisana, meglio se di tarassaco o carciofo, sempre senza zucchero. Semi di zucca più yoogurt vegetale al cocco (sempre senza zuccheri) per lo spuntino mattiniero, mentre a pranzo, riso basmati con carote e zucchine, quindi fagiolini cotti al vapore. Alla merenda un frutto, leggasi un kiwi, con l’aggiunto di un infuso allo zenzero o alla menta, poi alla cena, una zucca al forno, una omelette e 2 gallette di riso integrale.

Infine il terzo ed ultimo giorno della dieta sgonfia pancia, che comincerà con un kefir con 6 mandorle, quindi 4 fragole e una tisana per digerire. Per lo spuntino andiamo ancora una volta sulla frutta, e in questo caso sui lamponi, accompagnati da semi di olio macinati. A pranzo, invece, cibo sempre leggero e facilmente digeribile e in questo caso la nutrizionista consiglia dello sgombro con delle biete lesse. Dopo uno yogurt greco come spuntino pomeridiano spazio alla cena, dove possiamo optare per un burger vegetale fatto in casa e delle verdure sempre cotte in maniera leggera.