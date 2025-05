Purtroppo sono tanti i nostri connazionali che cercano una dieta su TikTok e, in generale, sui social network o su portali web di dubbia provenienza. La fretta, la mancanza di tempo, magari l’impossibilità economica di rivolgersi a un medico specialista, e la voglia di dimagrire in maniera veloce, sono senza dubbio degli alleati della dieta su TikTok, un po’ meno però del vivere in maniera sana. Vi raccomandiamo sempre di seguire il consiglio di un nutrizionista o di un dietologo, visto che la dieta è come un abito sartoriale: va cucita addosso alla persona, tenendo conto dell’età, del suo fisico, del peso ed eventualmente di problemi di salute presenti.

Le diete, quindi, non vanno bene per tutti in maniera indistinta, ancor meno quelle su TikTok, che spesso e volentieri sono pubblicizzate da influencer che nulla hanno a che fare con medicina, alimentazione e scienza. Il problema di questi spazi web, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è che spesso si tratta di piani alimentari pubblicizzati come “miracolosi”, che promettono di perdere peso in maniera veloce, ed è qui che l’utente medio tende a “cascarci”. Molte diete, purtroppo, risultano essere sbilanciate; a volte possono creare dei danni, mentre altre volte ancora sono drastiche.

DIETA SU TIKTOK, LA OMAD E LA CARNIVORA

Ma quali sono le più a rischio? La Gazzetta dello Sport ne ha individuate alcune, a cominciare dalla OMAD, la One Meal a Day, che si traduce in “un pasto al giorno”. Come facilmente intuibile, è una dieta che consiste nel mangiare appunto solo una volta al giorno, entro un’ora, per poi digerire nelle restanti 23 ore. Così facendo si tende a far sì che il corpo utilizzi il grasso presente come energia, ma in sostanza si tratta di un esempio di digiuno intermittente molto estremo, che ovviamente non tutti possono seguire. Si possono infatti verificare problemi come cali di energia, cambi di umore e carenze a livello nutrizionale.

Attenzione anche alla dieta carnivora, che sembra un po’ l’antitesi di tutto ciò che consigliano solitamente i medici. Niente frutta, cereali o verdura, ma solamente proteine animali, quindi carne, uova, pesce e grassi. Si tratta di una dieta molto pubblicizzata su TikTok da coloro che spiegano di sentirsi più energici e di avere meno problemi, soprattutto a livello intestinale, ma in realtà questo piano alimentare racchiude dei rischi, soprattutto a lungo andare, visto che vengono meno tutti quei nutrienti sani apportati dalla parte vegetale, sovraccaricando invece il corpo di alimenti che potrebbero incidere sul colesterolo e aumentare il rischio cardiovascolare.

DIETA SU TIKTOK, DALLA DETOX ALLA 75 HARD CHALLENGE

Un’altra dieta a rischio è la detox, che si basa su succhi e centrifugati. È una delle più famose del periodo e prevede di cibarsi solamente di liquidi, per disintossicare l’organismo. Questo piano alimentare è difficilissimo da seguire, in quanto non si consumano alimenti solidi; inoltre può provocare un “calo calorico”, perdita del tono muscolare e, soprattutto, stanchezza e continua sensazione di fame. Infine, troviamo la 75 Hard Challenge, un mix tra piano alimentare e allenamento.

Dura ben 75 giorni, durante i quali si deve seguire una dieta molto rigida (a scelta della persona), bere 4 litri di acqua ogni giorno e allenarsi due volte al giorno. Il problema è che, al primo errore, bisogna ricominciare tutto da capo. C’è il rischio che la dieta, unita a un allenamento rigido, diventi una vera e propria ossessione: ci si può allenare male, cibarsi altrettanto, e si può verificare un aumento dell’ansia. Quando quindi vedrete una nuova dieta su TikTok, per quanto accattivante possa sembrare, se potete cambiate video o, eventualmente, chiedete prima consiglio al vostro medico: mai il fai da te, soprattutto sui social.