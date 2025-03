ESPERIMENTO SULL’IMPATTO DELLA DIETA VEGANA

Un esperimento per misurare gli effetti della dieta vegana sul corpo: è ciò che ha deciso di fare Nic Bello per Le Iene. Non ha solo imparato a fare la spesa per dosare tutti i nutrienti, ma si è anche fatto monitorare dai medici per valutare i cambiamenti nella sua composizione corporea, a livello ormonale e nelle sue prestazioni fisiche. Sul tema circolano tante informazioni, anche molto diverse tra loro, motivo per il quale regna la confusione.

Recentemente Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri di Milano, intervenendo a Brescia sugli stili di vita salutari, ha bocciato i regimi alimentari che eliminano del tutto le proteine alimentari e promosso la dieta vegetariana. Quest’ultima va bene in quanto si assumono proteine animali con uova e formaggi, invece “i vegani sono a rischio“.

A tal proposito, sostiene che “vivono di meno, hanno più fratture ossee e devono assumere vitamina b12 che può essere un fattore di rischio per i tumori“. D’altra parte, uno studio di un gruppo internazionale di ricercatori si è concentrato sul microbioma, concludendo che quella migliore per la salute è proprio la dieta vegana.

GLI STUDI SULLA DIETA VEGANA

Ad esempio, gli onnivori avevano più batteri conosciuti per gli effetti negativi, correlati a un rischio maggiore di alcune malattie. Invece, i vegani hanno meno microbiomi intestinali, ma livelli più alti di microbi che abbassano i livelli di infiammazione e migliorano il sistema immunitario. Di fatto, la dieta vegana risulta essere quella più salutare per l’intestino, ma a fare la differenza è la varietà e qualità degli alimenti. Altri studi hanno evidenziato una sorta di effetto di ringiovanimento, a patto però di seguirla per 8 settimane.

Comunque, c’è un cambiamento in corso in Italia, infatti stando ai dati forniti da WWF Italia, un italiano su 10 si definisce vegano. Una scelta legata anche all’attenzione per i temi ambientali, visto che questa alimentazione è correlata a un consumo minore di acqua dolce, a una riduzione delle emissioni di gas serra e a un impatto minore sulla biodiversità. Quindi, la conclusione è che sia anche una soluzione ecologica. Ci sono poi studi che si soffermano anche sull’aspetto economico, evidenziando come la dieta vegana faccia bene anche al portafogli, riscontrando un risparmio di circa 650 dollari l’anno.