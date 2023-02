Dieta vegana, Heura lancia bastoncini di pesce vegetali/ Nuovi prodotti plant based

Heura , azienda che offre alternative 100% vegetali per chi segue una dieta vegana e non solo, lancia nuovi prodotti sul mercato. La start up, dopo due anni di ricerca, ha lanciato sul mercato italiano i suoi filetti “di merluzzo” fatti di legumi e i suoi bastoncini di pesce vegetale impanati. Fin dalla sua nascita nel 2017 Heura ha creato prodotti “plant based” , al 100 per cento a base vegetale, con un occhio di riguardo per chi segue diete vegane e per l’ambiente. Marc Coloma, classe 1991, cofondatore della start up assieme a Bernat Bernat Añaños, ha spiegato al Corriere.it: “Ho alle spalle un background di Ong e attivismo . Da sempre combatto per la sostenibilità e per i diritti degli animali, ma ho capito che potevo cambiare le cose in modo più efficace offrendo soluzioni alle persone e mettendole nella condizione di scegliere”.

L’azienda offre straccetti, filetti, burger, nuggets e altri prodotti, come salsicce, hamburger e polpette: sul mercato dal 2021, è presente in 13 mila punti vendita in 20 Paesi del mondo, non solo in Europa. Non soltanto Spagna, Italia e altri Paesi europei, infatti: offre i propri prodotti a Singapore e in Canada. I bastoncini di pesce vegetale impanati e i filetti di merluzzo saranno disponibili presso i distributori online Cortilia, BioSalute, CuoreVegano, UnionTrade e Amorum. Nella versione surgelata saranno disponibili, presso le ultime due piattaforme, anche i bastoncini panati.

“Transizione di proteine vale anche per il pesce”

Marc Coloma, cofondatore della start up, ha dichiarato ancora al Corriere.it: “Se parliamo di una transizione di proteine, vale anche per il pesce. Il processo è durato due anni: le texture, i sapori, addirittura i colori delle proteine erano diverse da quelle che usavamo per la carne. Cercavamo forme che fossero familiari, per questo la forma di bastoncino impanato. E con il LCA – life cycle assessment abbiamo verificato che il prodotto ha il 70 per cento in meno di emissioni rispetto al pesce“. Heura ha registrato un fatturato di oltre 31,4 milioni di euro nel 2022: è cresciuto dell’80 per cento rispetto al 2021.

Crescita importante anche in Italia: l’azienda nel 2022 ha incrementato le vendite del 240 per cento rispetto all’anno precedente. “Portiamo una proposta che risponde alle richieste dei consumatori. Noi non volevamo essere l’alternativa alla carne, ma i suoi successori superandola sotto ogni aspetto: dalla salute, alla sostenibilità, al gusto. Le persone vogliono un alimento che sia sano e che non inquini, ma alla fine, quando parliamo di cibo, sappiamo che deve avere un buon sapore per poter reggere il confronto” ha spiegato ancora Coloma.