“Dieta vegana riduce i danni ambientali”/ Studio: -75% di emissioni

Seguire una dieta vegana riduce enormemente i danni all’ambiente causati dalla produzione alimentari. Questa la conclusione dello studio pubblicato sulla rivista Nature Food guidato dal prof. Peter Scarborough dell’Università di Oxford. La ricerca ha dimostrato che le diete vegane hanno prodotto il 75% in meno di emissioni di riscaldamento climatico, inquinamento idrico e uso del suolo rispetto alle diete in cui sono stati consumati più di 100 g di carne al giorno. Le diete vegane hanno anche ridotto la distruzione della fauna selvatica del 66% e il consumo di acqua del 54%.

Come riportato dal Guardian, il pesante impatto di carne e latticini sul pianeta è ben noto e le persone nelle nazioni ricche dovranno ridurre drasticamente il loro consumo per porre un argine alla crisi climatica. Gli studi precedenti hanno utilizzato diete modello e valori medi per l’impatto di ciascun tipo di alimento, mentre questo nuovo approfondimento ha analizzato le diete reali di 55 mila persone nel Regno Unito e ha utilizzato i dati di 38 mila aziende agricole in 119 paesi per tenere conto delle differenze nell’impatto di particolari alimenti prodotti in modi e luoghi diversi. Ciò rafforza notevolmente la fiducia nelle conclusioni.

Ciò che viene mangiato è molto più impotante in termini di impatto ambientale rispetto a dove e come veniva prodotto, riporta ancora il Guardian. I ricercatori hanno affermato che il Regno Unito dovrebbe introdurre politiche per aiutare le persone a ridurre la quantità di carne che mangiano per raggiungere gli obiettivi climatici della nazione. I ministri hanno ripetutamente affermato che non diranno alla gente cosa consumare, nonostante il precedente, ad esempio, delle tasse sulle bevande ad alto contenuto di zucchero. Il prof. Peter Scarborough dell’Università di Oxford ha dichiarato: “Le nostre scelte alimentari hanno un grande impatto sul pianeta. Ridurre la quantità di carne e latticini nella dieta può fare una grande differenza per la tua impronta alimentare. Il sistema alimentare globale ha un enorme impatto sul pianeta, emettendo un terzo delle emissioni totali di gas serra che guidano il riscaldamento globale”. Ma non è tutto. I ricercatori hanno confermato che altri modi per ridurre l’impatto ambientale del sistema alimentare, come le nuove tecnologie e il taglio degli sprechi alimentari, non sarebbero sufficienti.

