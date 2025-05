Sono sempre di più le star che stanno abbandonando la dieta vegana per tornare a quella “carnivora”. Lo scrive IoDonna attraverso il proprio portale, ricordando come questa dieta, a base solo di vegetali ed escludente qualsiasi tipo di proteina animale, anche non carne, si sia diffusa in particolare da una ventina di anni a questa parte, dagli inizi degli anni 2000. Grazie anche a una serie di documentari e testimonial d’eccezione, sempre più persone si sono affacciate alla dieta vegana, a cominciare dai vip americani, che sono sempre tra i più gettonati “esempi” quando si parla di piani alimentari.

Per una ventina di anni questo regime alimentare basato solo su vegetali ha trovato una diffusione esponenziale, favorita anche dal fatto che si potesse seguire anche nei ristoranti, nei pub e persino nei fast food: tutti volevano seguire una dieta vegana. Peccato però che oggi, a distanza di sei anni da quel boom, la situazione sia decisamente cambiata, e molte celebrità che un tempo seguivano la dieta vegana stanno facendo un netto passo indietro.

DIETA VEGANA, LE STAR CHE LE DICONO ADDIO

Basta scorrere i social per comprendere ciò che stiamo scrivendo, e troverete le attrici Anne Hathaway e Jenna Ortega, ma anche Serena Williams, star del tennis, e le cantanti Miley Cyrus e Lizzo, dichiarare di essere tornate a introdurre le proteine animali nella propria alimentazione per cercare di migliorare concentrazione ed energia. Lizzo ha fatto sapere di credere ancora nella dieta plant-based, ma nel contempo di avere bisogno di maggior energia e per questo ha deciso di cambiare.

Come ricorda IoDonna, questo piano alimentare è associato a molti benefici, soprattutto a livello cardiaco e intestinale, ma come ogni dieta, anche quella vegana, se seguita nel modo sbagliato, può causare più danni che benefici. Per la coach vegana Vanessa Sturman, spesso e volentieri c’è una scarsa educazione alimentare e, soprattutto, la tendenza ad emulare le diete sponsorizzate sui social, la piaga delle “diete su TikTok”, di cui vi parlavamo giusto ieri.

DIETA VEGANA, IL PROBLEMA DELLE “MODE” SOCIAL

E così non è complicato imbattersi in personaggi che nulla hanno a che vedere con alimentazione, scienza e medicina, che sponsorizzano diete improbabili, come ad esempio quella a base di carne cruda, e che ricevono un grande accoglimento da parte del pubblico. Eloise Skinner, psicoterapeuta, ricorda che non esiste una dieta perfetta che vada bene per tutti e, inoltre, sottolinea come a volte i nostri piani alimentari siano influenzati da mode e figure pubbliche.

Ecco perché è fondamentale, come vi ripetiamo appena ne abbiamo l’occasione, farsi seguire da un medico specialista, evitando assolutamente il fai-da-te. Una dieta vegana, come qualsiasi altra, deve essere stabilita da un dietologo, che vi consegnerà il piano alimentare più equilibrato per il vostro organismo. Ma è possibile che le star di cui sopra non siano seguite da qualche specialista? Mistero.