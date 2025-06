Secondo il noto professor Calabrese, la dieta dei vip è sbagliata: spesso e volentieri ha come obiettivo solo il dimagrimento

Negli ultimi tempi sono sempre di più le persone che si affidano alla cosiddetta dieta liquida. Si tratta di un piano alimentare che è particolarmente sponsorizzato sui social e sul web, e proprio per questo sta raccogliendo numerosi seguaci. Ad alimentarne ulteriormente la fama sono anche i vari personaggi famosi che la seguono e anche in Italia sono diversi i VIP, come ad esempio Federica Pellegrini. Attraverso i propri canali social ufficiali, gli influencer ma anche attori, sportivi e cantanti, mostrano i risultati dei propri progressi, invogliando quindi i loro follower e i loro seguaci, a praticare lo stesso regime alimentare. Ma siamo proprio certi che la dieta liquida sia un metodo salutare per perdere peso?

La prima cosa che va detta, come del resto siamo soliti ripetervi appena possiamo, è che seguire una dieta non è un gioco, non deve essere un passatempo, di conseguenza qualora si volesse dimagrire, bisognerà recarsi da un medico specialista che ci seguirà passo passo, segnalandoci il piano alimentare migliore per le nostre esigenze, a seconda del nostro peso, della nostra corporatura e di eventuali problemi. Secondariamente la dieta va sempre associata ad uno stile di vita sano, quindi movimento e sport leggero: da solo mangiare bene non basta, anche se ovviamente rappresenta già un’importante svolta. Il problema è che spesso e volentieri ciò non accade e le persone si fanno attrarre, soprattutto d’estate, quando bisogna mettersi in forma per la prova costume, dalle diete rapide, come ad esempio ha raccontato Cesare Cremonini, che ha spiegato di aver eliminato dalla sua alimentazione lo zucchero e l’alcol.

DIETA VIP, CALABRESE: “SCORCIATOIE PERICOLOSE”

Giorgio Calabrese, uno dei dietologi più conosciuti e amati, grazie alle sue numerose ospitate televisive fra Porta a Porta e Uno Mattina, per i vip la priorità è quella di perdere peso e non di stare in salute, di conseguenza gli uomini e le donne di successo tendono a dispensare dei consigli su come perdere peso in breve tempo: “Niente di più sbagliato”, commenta, definendo le loro delle “scorciatoie pericolose”.

Secondo il camice bianco dalla maggior parte dei vip arrivano messaggi a volte “fuorvianti e non veritieri”, come riferisce al quotidiano Il Messaggero, rispondendo poi a Cremonini: “Continui a scrivere belle canzoni, ma ho difficoltà a considerarlo nutrizionista o dietologo”. Come a dire: si occupi di ciò che sa fare molto bene che è la musica, e lasci le diete agli addetti ai lavori. Per Calabrese è quindi fondamentale non affidarsi ai social ma alle persone esperte, ricordando che se una persona pratica la dieta consigliata da Cesare Cremonini, ovvero, rinunciare agli zuccheri ma anche al sale, “si sgonfia ma non dimagrisce”, sottolineando che perdere 5 o 7 chilogrammi è un traguardo da fare gradualmente non in una settimana. Se invece si dimagrisce troppo in fretta, con “diete drastiche”, diventa “pericoloso” in quanto i chili che vengono persi in pochi giorni poi si riprendono “con tutti gli interessi”.



DIETA VIP, CALABRESE: “OGNUNO FACCIA IL PROPRIO LAVORO”

Di conseguenza ha lanciato un appello a sportivi, personaggi dello spettacolo, cantanti e attori: “Ognuno faccia il proprio lavoro, e bisogna fare molta attenzione quando si parla di salute”. Di recente la sopracitata Federica Pellegrini ha raccontato di praticare una dieta liquida, quindi senza consumare cibo solido, ma affidandosi solamente a succhi, centrifughe, ministre, e questo è il segreto per il suo fisico tonico e per sentirsi più leggera.

Per il nutrizionista Calabrese è però un atteggiamento pericoloso, “c’è un sovraccarico per il cuore”, concludendo che ognuno ha un metabolismo diverso dagli altri che bisogna conoscere e “non ci si deve limitare a pensare solo al dimagrimento”. Insomma, cibo sano e salutare, vita attiva e sportiva, ma senza seguire vip e social, affidandosi invece alle mani di persone esperte.