Diete con pochi carboidrati/ Per uno studio qualità conta più di quantità: “Falso mito, non fanno ingrassare”

Le diete con pochi carboidrati fanno bene alla salute? A domandarselo sono stati i ricercatori della Harvard TH Chan School of Public Health di Boston, i quali come riportato dal Corriere della Sera hanno realizzato uno studio capace di dimostrare se ridurre pane, pasta e altri cereali è realmente utile per dimagrire. I risultati sono stati pubblicati su Jama Network Open.

La ricerca ha coinvolto oltre 123 mila persone sane e ha esaminato i cambiamenti nel loro peso nel tempo. Uno dei problemi principali di coloro che si affidano a regimi alimentari di questo genere, infatti, è la fase di mantenimento. L’età media era di 45 anni e la maggior parte del campione era composto da donne. I partecipanti sono stati suddivisi in cinque gruppi alimentari: dieta low carb pura; dieta keto (con consumo principalmente di proteine e grassi animali); dieta vegetale (con proteine e grassi di origine vegetale); dieta sana (con molta frutta, cereali integrali e verdure e pochi zuccheri, latticini e carne rossa) e dieta malsana (con prevalenza di grassi saturi, proteine animali e cereali raffinati. È emerso che i membri della categoria di “dieta malsana” dopo 4 anni sono ingrassati in media di 4,5 kg in più rispetto a quelli della “dieta sana”. Questi ultimi sono quelli che sono riusciti a dimagrire di più, anche a confronto con gli altri regimi alimentari.

Diete con pochi carboidrati: lo studio svela se fanno ingrassare o meno, sfatato un mito

Lo studio ha dimostrato dunque che una dieta sana, bilanciata nelle sue componenti, è più proficua rispetto alle diete con pochi carboidrati. Le low carb inoltre hanno dato risultati abbastanza simili nel lungo periodo rispetto alle keto, ma inferiori anche rispetto a quella vegetale. “È un falso mito che i carboidrati facciano ingrassare e le proteine dimagrire: sul lungo periodo è accertato che le diete low carb faccian ingrassare più di quelle mediterranee bilanciate, soprattutto in chi ha più bisogno di dimagrire, ovvero i soggetti obesi”, così Stefano Erzegovesi, nutrizionista e psichiatra, ha commentato i risultati.

È per questo motivo che l’esperto ha dato qualche consiglio a coloro che stanno ancora cercando il regime alimentare adatto. “Se i carboidrati sono integrali e le proteine vegetali, si perde peso più a lungo. La dieta ottimale rimane quella mediterranea povera, con almeno la metà delle proteine di origine vegetale e una scelta varia e integrale dei carboidrati. Non serve arrovellarsi nel dubbio ‘carboidrati sì o no’. Se sono di buona qualità, possono essere mangiati a ogni pasto, cena compresa”, ha concluso l’esperto.











