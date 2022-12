Diete “fai da te” di Capodanno, allarme nutrizionisti/ “Dannose, fanno ingrassare…”

Le diete “fai da te” con il tempo potrebbero far ingrassare anziché portare a una perdita di peso. È l’allarme lanciato dalla British Dietetic Association, che mette in guardia contro le cosiddette “fad diets”, cioè quelle diete che sono diventate popolari e alla moda, per esempio tramite i social, ma che in realtà non sono adatte a tutti né raccomandate dai professionisti. Addirittura, spesso si basano su affermazioni e considerazioni non sempre attendibili. Le feste tra Natale e Capodanno rappresentano il periodo più delicato, perché molte persone magari spinte dai bagordi dei festeggiamenti vanno alla ricerca di una dieta che prometta fin da subito una perdita di peso immediata.

Il Times ha raccolto l’appello degli oltre 10.500 dietisti qualificati rappresentati dalla British Dietetic Association, che hanno esortato a diffidare di ciò che “promette di offrire una soluzione rapida per la perdita di peso”. Secondo gli esperti, alcune diete particolarmente restrittive molto in voga sui social possono effettivamente portare a un’immediata perdita di peso, ma sul lungo periodo manifestano più effetti negativi rispetto ai presunti benefici. Con il tempo, infatti, possono insorgere carenze nutrizionali, perdita di massa muscolare e non solo, perché fanno anche ingrassare.

Occhio alle diete “fai da te” social: l’avvertimento degli esperti, “alimentazione disordinata”

Diete “fai da te” dopo le feste, i dietisti britannici mettono in guardia contro alcune diete particolari come la keto, o la dieta dell’uovo o dell’acqua. Anche se questi regimi alimentari diventati famosi tramite i social e il web possono effettivamente portare a una perdita di peso in breve tempo, a lungo andare possono abituare il nostro metabolismo a un minor numero di calorie. E come effetto, la persona che segue questa dieta potrebbe ritrovarsi a recuperare nuovamente peso e quindi a ingrassare pur mantenendo lo stesso regime alimentare. Come riferisce The Times, la British Dietetic Association ha sottolineato la necessità di essere “estremamente critici” nei confronti di queste diete “fai da te” promosse sui social media.

Secondo Marcela Fiuza, portavoce dell’associazione, ha spiegato che “le diete del nuovo anno possono essere scatenanti per chi soffre di disturbi dell’alimentazione e possono portare a un’alimentazione disordinata”. E suggerisce invece di “ridurre l’assunzione di alimenti altamente trasformati e mangiare più cibi integrali. Verdure, frutta, noci, semi e cereali integrali contengono i nutrienti di cui il corpo ha bisogno per funzionare in modo ottimale“.











