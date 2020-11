Dietrich Adam è morto/ A 67 anni addio alla star di Tempesta D’Amore e Cobra 11

Dietrich Adam è morto, addio a Friedrich Stahl di Tempesta d’amore. L’attore è venuto a mancare lo scorso 2 novembre all’età di 67 anni a Berlino. In Italia era noto anche per aver fatto parte per nove anni del cast di “Squadra Speciale Cobra 11”. La notizia è stata data alle agenzie di stampa tedesche dalla sua famiglia. Sui social network sono tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano sia dai suoi fan che da chi aveva avuto l’occasione di lavorare con lui. Uomo mite e professionista serio si era sempre distinto per la pacatezza e per essere un grande gentiluomo. La notizia è arrivata un po’ a sorpresa anche perché Adam era molto riservato per quanto concerne la sua vita personale. Al momento non si sanno particolari sul motivo della sua morte, né su quando verranno o sono stati ufficiati i funerali.

Dietrich Adam è morto, la sua carriera

La morte di Dietrich Adam ci dà la possibilità di un attore molto amato in Italia, ma conosciuto soprattutto per il ruolo di Friedrich Stahl nella soap opera Tempesta d’amore. Come già accennato poi è stato una delle star del poliziesco “Squadra Speciale Cobra 11″, trovando nel piccolo schermo la sua dimensione professionale. Negli anni avevamo avuto modo di apprezzarlo anche in altri telefilm tedeschi arrivati in Italia senza riscuotere però particolare successo. Tra questi possiamo ricordare “Finalmente arriva Kalle”, “Il commissario Schumann”, “Il medico di campagna”, “Il commissario Zorn” e “Il nostro amico Charly”. Nonostante questo sulla sua pagina social ufficiale sono tantissimi i messaggi di addio che arrivano proprio dal nostro paese.

Foto, la morte di Dietrich Adam

