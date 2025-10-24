L'intelligenza artificiale è sempre più presente nelle nostre vite, ma richiede grandi quantità di energia

L’intelligenza artificiale generativa è entrata prepotentemente nella nostra quotidianità. La usiamo per scrivere testi, creare immagini, analizzare dati e molto altro. Ma ci siamo chiesti quale sia il costo energetico di questa rivoluzione digitale? Ogni nostra richiesta, dalla più semplice alla più complessa, mette in moto una macchina potentissima che consuma enormi quantità di energia, sollevando un interrogativo: l’uso crescente dell’IA è ambientalmente sostenibile?

SANZIONI ALLA RUSSIA/ "Nessun impatto sul petrolio. L'Ue rischia sul GNL di Usa e Qatar"

Il cuore pulsante dell’IA sono i data center, gigantesche infrastrutture che ospitano la potenza di calcolo necessaria per addestrare ed eseguire i modelli. Questi centri sono energivori per definizione: secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), il loro consumo elettrico globale è destinato a raddoppiare entro il 2030, passando da 416 a 946 TWh, superando il triplo dell’intero fabbisogno energetico annuale dell’Italia (circa 300 TWh).

Ue vuole introdurre il reato di ecocidio: cos'è?/ La denuncia di Silvia Sardone: “Questa è una follia!”

Anche l’Italia è al centro di questa trasformazione. La domanda di connessione alla rete elettrica da parte dei data center è in continua crescita, con un aumento del 40% dal 2021. Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, prevede per il 2025 250 richieste di connessioni per un totale di quasi 40 GW aggiuntivi, circa 8 volte il prelievo nel 2022. Le domande di connessione sono concentrate in Lombardia.

Questo boom sta già avendo un impatto tangibile: come riportato da una ricerca del Washington Post, chi vive nei pressi di queste infrastrutture può vedere un aumento dei costi in bolletta, a causa della crescente domanda di energia locale.

ITALIA E GERMANIA vs SPAGNA E FRANCIA/ "La verità sui danni dell'auto elettrica che in Europa non dicono"

La regola empirica sostiene che una ricerca su ChatGPT consuma 10 volte di più rispetto a una fatta con Google. Finora la trasparenza sull’impronta ambientale dell’AI non è stato il punto di forza delle Big Tech. Incalzata dall’opinione pubblica, Google ha pubblicato un rapporto sul consumo di Gemini il suo modello di intelligenza artificiale. Una richiesta di generazione di testo assorbe 0,34 Wh. Un suo concorrente, il modello ChatGpt4 di Open AI, si attesta su 0,24 Wh. Generare un breve video di 6 secondi può richiedere fino a 115 Wh, quasi il doppio dell’energia necessaria per caricare un computer portatile. Creare un’immagine si attesta su 1,7 Wh.

Sembrano cifre piccole, in fondo l’uso non compulsivo di AI, è equiparabile sull’arco dell’anno al consumo di 5 ore di forno acceso o cinque minuti di doccia calda. Tuttavia moltiplicato per i trilioni di richieste, il totale diventa impressionante.

Anche l’acqua rappresenta una criticità. Sempre dal rapporto di Google, un prompt (espressione per indicare il testo scritto rivolto al chatbot) consuma 0,26 millilitri d’acqua ovvero 5 gocce. Un netto miglioramento rispetto ai dati precedenti rilasciati dalla società di Mountain View che li giustifica con i miglioramenti di efficienza dei suoi modelli. Gli esperti però contestano che nel suo studio, Google omette l’uso indiretto di acqua e il consumo complessivo di energia e di acqua collegato all’allenamento dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Sarebbe solo la punta dell’iceberg.

La sfida è quindi duplice: soddisfare questa fame di energia e farlo in modo sostenibile. La dipendenza dell’Italia dall’estero per l’approvvigionamento delle fonti energetiche rende la questione ancora più strategica. La soluzione non è fermare il progresso ma governarlo.

Le grandi aziende tecnologiche si stanno muovendo, puntando su design di data center più efficienti e sull’utilizzo di energie rinnovabili. Un esempio virtuoso è il Green Data Center dell’Eni, che sfrutta un impianto fotovoltaico per autoalimentarsi. Tuttavia, le rinnovabili da sole, per la loro natura intermittente, non possono garantire l’energia costante di cui i data center necessitano 24/7. Infatti sempre di più Big Tech stanno stringendo accordi o investendo direttamente nel nucleare per garantirsi una fonte di energia affidabile, disponibile H24 7 giorni su 7, priva di emissioni di carbonio e più costante rispetto alle energie rinnovabili intermittenti e non programmabili.

Tanta è la fame di elettricità (+165% entro 2030 secondo Goldman Sachs) che Sam Altman, il “papà” di Chat Gpt, è anche il finanziatore di Oklo, la start up con la missione di sviluppare avanzati reattori nucleari veloci alimentati a metallo. Fondata nel 2023 e senza neppure un progetto commerciale, la società capitalizza già 26 miliardi di dollari a Wall Street.

L’intelligenza artificiale, però, può essere parte della soluzione. Può essere usata per ridurre i tempi di permitting, ottimizzare l’efficienza energetica dei data center stessi, modulare la produzione di energia da fonti rinnovabili; mentre i digital twin simulano la gestione delle reti elettriche in tempo reale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI