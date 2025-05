Isola dei Famosi 2025, è nata già la prima coppia? Cosa è successo dietro le quinte: il gossip scatena la rete.

Dopo i risultati non eccellenti de Il Grande Fratello e la chiusura anticipata di The Couple, Mediaset ha puntato tutto su L’Isola dei famosi 2025, edizione rinnovata sotto diversi punti di vista. Alla guida la bravissima Veronica Gentili che dopo aver dimostrato di essere una conduttrice perfetta a Le Iene, è approdata alla conduzione del suo primo reality. Al suo fianco, in veste di opinionista, niente di meno che Simona Ventura che conosce le dinamiche del format come pochi. Simona Ventura è la spalla giusta per la conduttrice, è in grado di vivacizzare i naufraghi e interagire con loro in caso di contrasti e liti. Inviato speciale dalla spiaggia di Cayo Cochinos Pierpaolo Petrelli.

L’Isola ha debuttato solo da qualche settimana, ma sin da subito ha appassionato il pubblico. Anche i naufraghi scelti hanno suscitato interesse e curiosità: gran parte sono volti nuovi per i reality. Tra questi Mario Adinolfi, giornalista ma anche attivista politico dall’idee non sempre condivisibili, l’attrice Loredana Cannata che segue un’alimentazione particolare, ma anche Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Lorenzo, Spadino, e l’ex volto di Uomini e Donne Teresanna.

Il cast è decisamente variegato e non sono mancate le prime lite sia sull’isola che durante la diretta. Confronti inevitabili che la conduttrice ha dovuto mediare, anche se a distanza. In queste ore poi il reality dei naufraghi è finito al centro del gossip: a quanto pare è nata la prima coppia. Di chi si tratta? A dare la notizia l’esperta tv Deianira Marzano che ha condiviso un post dove rivela quanto sta succedendo dietro le quinte del reality tra due naufraghi.

Isola dei Famosi 2025, è nato un nuovo amore: le indiscrezioni

“A L’Isola dei Famosi stanno già succedendo cose grosse che il pubblico non immagina. A quanto pare dietro le quinte (o meglio, dietro le palme) una prima coppia si è già formata”. Ha scritto la Marzano su Instagram. L’esperta non ha rivelato i nomi di chi si sarebbe appartato e la rete si è scatenata facendo diverse supposizioni.

Il più quotato al flirt è sicuramente Spadino, il giovane avrebbe legato sia con Camilla Giorgi, anche se quest’ultima ha ufficialmente un fidanzato americano e Chiara Balistreri, reduce dalla fine di una storia che l’ha fatta stare molto male. Di sicuro Spadino non avrebbe nessun problema a relazionarsi sotto i riflettori e l’esperienza fatta a Italia Shore, n’è la conferma.

Nuovi scontri a Cayo Cochinos: clima teso tra i concorrenti

La 19esima edizione dell’Isola dei Famosi è entrata nel vivo solo dopo appena due puntate. Così mentre i fans si chiedono chi si è nascosto dietro alle palme per appartarsi dando al reality la sua prima coppia, le tensioni tra i concorrenti si intensificano.

Protagonisti di una nuova lite Lorenzo, Spadino, Teresanna, Leonardo e Angelo. Quest’ultimo ha manifestato tutta la sua delusione ai compagni e li ha accusati di non essere stati leali: “Se avete un problema, parlatene in faccia. È una questione di rispetto.” Teresanna invece ha accusato Leonardo di non essere parte del gruppo e di estraniarsi dai compiti quotidiani. Un atteggiamento che rende difficile la convivenza, ma soprattutto la permanenza sull’Isola.