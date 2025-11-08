Romano Prodi sempre più critico nei confronti della segretaria del PD Elly Schlein: i big del partito cercano di sostituirla. Ma c’è anche un’altra ipotesi

Che Romano Prodi non abbia più in simpatia Elly Schlein (chi gli sta vicino racconta che in realtà non l’ha mai potuta sopportare nemmeno all’inizio) ormai è cosa assodata, ma il fatto che nelle ultime settimane la stia attaccando frontalmente ad ogni piè sospinto, forse conoscendo il carattere del professore, può voler dire due cose. L’una è che, come dicono ormai molti, Prodi stia facendo di tutto per trovare una vera alternativa alla segretaria del Pd.

E la seconda, forse ancora più clamorosa, che si profilerebbe all’orizzonte un colpo di mano per creare qualcosa fuori dal Pd un nuovo partito di centro. Certo, questa ipotesi è stata seccamente smentita dal diretto interessato. E come potrebbe essere altrimenti? Come diceva il grande saggio della politica italiana Giulio Andreotti, una smentita è una notizia data due volte. Anche perché a precisa domanda avrebbe risposto, qualche giorno fa: “Non appoggio nuovi movimenti, ma li guardo con interesse”.

Ma andiamo con ordine, anche se fare ordine all’interno del Pd, in questo periodo, è davvero operazione complicatissima. Romano Prodi, qualche giorno fa, ospite della trasmissione di Lilli Gruber “Otto e mezzo” su La7 così ha sentenziato: “Non c’è alternativa a Meloni. Il centrosinistra ha girato le spalle all’Italia.”

Per poi andare ancora più duro, derubricando a sciocchezza quella detta dalla Schlein all’assise dei socialisti europei ad Amsterdam su un pericolo di deriva democratico in Italia, mentre ha detto di vedere un’altra emergenza: l’opposizione che non si oppone davvero al governo, che non sa parlare al paese reale, che non rappresenta più un’alternativa politica. Dicono che nell’inner circle della premier, si siano strabuzzati gli occhi ad ascoltare una simile sonora bocciatura da chi comunque all’interno del centrosinistra ha un suo rilievo.

Ma dal Nazareno si è preferito far finta di nulla. Perché, e questa è anche la novità del Pd, Elly Schlein avrebbe deciso di cedere a chi come Igor Taruffi ( ormai diventato a tutti gli effetti il suo numero 2) le dice da tempo di andare avanti per la sua strada decisa anche a costo di rischiare lo scontro con chi non vuole ancora adeguarsi al nuovo corso del Pd. Anche se i nemici ora cominciano a diventare tanti e soprattutto dal peso specifico di Romano Prodi, che non a caso ha inviato a presenziare venerdì alla riunione dei riformisti, la sua fedelissima Sandra Zampa, che non ha risparmiato critiche alla segreteria.

Ma il problema per Prodi & C sarebbe sempre quello di trovare il federatore, come si ama definire la persona che dovrebbe traghettare il Pd verso un partito più moderato e centrista, quale è stato in questi ultimi dieci anni. Anche se la soluzione che pensava di aver trovato, e cioè quella di affidare il compito a Ernesto Maria Ruffini, ex capo delle agenzie delle entrate, sembra ormai tramontata, per mancanza di carisma e leadership.

Scartando a priori la soluzione Silvia Salis (cui forse crede ancora solo Matteo Renzi, ma quello è un altro discorso), all’orizzonte non si vedono tutti questi leader, in grado di scalzare la segretaria. Ci sarebbe il sindaco di Milano Beppe Sala, o anche quello deputato a prenderne il posto Giorgio Gori. Ma nessuno di loro scalda i cuori dei dem.

Ed ecco allora che Prodi e il suo inner circle, starebbero pensando anche ad una seconda ipotesi e cioè quella di creare una nuova formazione politica, sullo stile del vecchio Ulivo, che è stata una esperienza comunque vincente. Si tratta per ora di voci di indiscrezioni, ma certo è che Prodi e molti altri big del partito si sono convinti che puntare ancora sulla Schlein è ormai una scommessa a perdere, come lo stesso Prodi ha in effetti praticamente detto.

E dunque “abbiamo voluto rompere un silenzio colpevole”, ha detto Graziano Delrio chiudendo il convegno dei riformisti democratici che si è svolto due venerdi or sono a Milano. “Stiamo dando una mano al Partito democratico”, ha aggiunto. E dare una mano al Pd, ma questo chiaramente, almeno per ora, ancora nessuno lo dice, per i riformisti e non solo coincide con il cambio di segretaria. Ed è per questo che i big del partito (qualcuno dice che lo stesso Dario Franceschini si starebbe convincendo a mollare la Schlein) si stanno mettendo alla fremente ricerca di un degno sostituto.

