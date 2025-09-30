Il voto marchigiano ribadisce che il centrodestra è coeso e nel campo largo la somma degli aderenti non fa il totale. Come recuperare gli elettori giovan

Francesco Acquaroli, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha superato il 52% dei voti, staccando nettamente il candidato di centrosinistra Maurizio Ricci, fermo intorno al 44%, riconfermandosi così presidente della regione per il secondo mandato.

L’esperimento del cosiddetto “campo largo” nelle Marche si è rivelato fallimentare, aprendo un dibattito che va ben oltre i confini regionali. “Chi non vota o è indeciso si sente spesso di centrodestra, ma non si sente di Fratelli d’Italia, Lega o Forza Italia”, osserva il sondaggista Arnaldo Ferrari Nasi.

Con lui abbiamo cercato di capire perché l’astensione cresce proprio tra i giovani, perché al Nord ricco si vota meno e perché il bacino degli indecisi potrebbe diventare la vera variabile del prossimo futuro politico.

Partiamo dal dato principale. Perché ha vinto Acquaroli?

È stato chiaro fin dalle prime ore: la partita nelle Marche era quella più contendibile. La spiegazione è duplice. Da un lato, il centrodestra è più coeso sui valori e riesce a governare meglio. Dall’altro, il centrosinistra aveva puntato tutto sul campo largo, ma l’esperimento non ha funzionato.

Cosa intende esattamente quando dice che il campo largo “non ha funzionato”?

Intendo che la somma non fa sempre il totale. L’alleanza con Calenda, per esempio, doveva portare quel 3% in più che in un’elezione tirata può decidere tutto: in Italia non si vincono elezioni 70-30, si vincono 52-48. Eppure non è bastato. L’elettorato potenziale del centrosinistra, sulla carta, è più ampio. Ma non è riuscito a tradursi in voti, mentre il centrodestra ha avuto una base più motivata e disciplinata.

Lei ha sottolineato un altro dato che oggi fa molto discutere: l’astensione. Cosa è emerso dalle sue analisi?

Il calo della partecipazione è verticale. Negli anni 50 si votava al 95-98%, negli anni 70 al 93%, poi giù fino agli anni 90. Oggi siamo intorno al 50% anche nelle Marche. È un dato drammatico. Ma la vera sorpresa è chi non vota: soprattutto maschi giovani. Le donne della stessa fascia, invece, sono molto più spesso indecise. Quindi da una parte si perdono voti, dall’altra c’è ancora spazio per recuperarli.

In altre parole, secondo lei, il voto femminile giovane è un terreno su cui si può lavorare?

Esattamente. Per un partito significa: i ragazzi li hai “persi”, almeno in parte; le ragazze, se dai loro una proposta politica credibile, possono tornare a votare. È una differenza importante.

Cosa può dirci della geografia del non voto?

È un altro fattore di grande interesse. Il non voto è più alto al Nord-Ovest, nelle aree con Pil più alto, mentre l’indecisione è più forte al Sud, dove il reddito medio è più basso. Controintuitivo, no? Ci si aspetterebbe il contrario. E invece dove si sta meglio molti non vanno proprio a votare, mentre chi vive più difficoltà resta in bilico, indeciso, alla ricerca di qualcuno che offra soluzioni concrete.

Quindi, anche chi è indeciso o non vota ha comunque una collocazione politica?

Assolutamente sì. Non avere un partito non significa non sentirsi collocati. Molti indecisi si percepiscono di centrodestra, ma non si riconoscono in Fratelli d’Italia, Lega o Forza Italia. E qui nasce il problema: manca ancora la famosa “quarta gamba”. I tentativi fatti, come Noi Moderati, non hanno funzionato.

In altre parole, è un bacino scoperto?

È così. Se non lo intercettano i partiti, arriverà qualcun altro a farlo. Lo abbiamo già visto: la Lega negli anni 90, il Movimento 5 Stelle nei duemila. La politica tradizionale rischia di lasciare spazio a un nuovo soggetto che sappia parlare agli indecisi e ai delusi.

E i non votanti, invece? Hanno priorità chiare o è un rifiuto indistinto?

Hanno un rifiuto indistinto. Sono arrabbiati “a tutto tondo”: costo della vita, pensioni, immigrazione, burocrazia. Non emerge un tema unico. Questo li rende difficili da conquistare, perché non basta offrire una sola ricetta. Servirebbe una visione complessiva.

E se la politica non li convince?

Finiscono nel non voto. Il rischio è che l’indecisione si trasformi in astensione definitiva. Ed è la cosa peggiore: perché un indeciso, se motivato, può votare. Un astenuto “incallito”, invece, è perso. Per questo dico ai partiti: prendeteveli, offrite qualcosa.

In conclusione, quale consiglio darebbe ai partiti dopo queste elezioni?

Lavorare sulle giovani donne indecise, con proposte serie. Non abbandonare i giovani uomini, anche se più arrabbiati e distaccati. E soprattutto: non lasciare vuoto quel centro che oggi non ha più rappresentanza. È lì che si giocherà il prossimo colpo grosso.

