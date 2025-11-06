Difesa, ministro Guido Crosetto propone abolizione dell'operazione Strade Sicure: "Abbiamo bisogno di una riforma dell'esercito e di altri 30mila militari"

STRADE SICURE VERSO L’ABOLIZIONE? CROSETTO SPINGE PER LA RIFORMA DELL’ESERCITO

Sul tema della sicurezza è in corso un dibattito all’interno della maggioranza, tra il ministro della Difesa, che propone una riforma complessiva delle Forze armate, e Fratelli d’Italia e Lega, che alzano già il muro contro la proposta di abolire l’operazione Strade sicure. Tutto è partito dalle dichiarazioni rese da Guido Crosetto nella sede del Covi (Comando operativo di vertice interforze): il ministro ritiene che la legge attuale, che limita il numero di militari a 170 mila unità, sia superata, e afferma esplicitamente che andrebbe eliminata, poiché non risponde più alle esigenze attuali.

Per Crosetto, infatti, il numero di militari va aumentato di 30 mila unità, arrivando così a circa 200 mila, anche perché all’estero si viaggia su altri numeri: in Germania, ad esempio, ce ne sono 280 mila. Ma il ministro punta anche a un rafforzamento dell’efficienza delle Forze armate e a maggiori tutele per il personale. Vorrebbe inoltre coinvolgere il comparto militare nella riforma, per non limitare il dibattito a politici e ministri.

In virtù delle nuove esigenze, secondo il ministro della Difesa non è più opportuno impiegare i militari nel controllo del territorio all’interno delle città, come avviene con l’operazione Strade sicure, ritenendo che tali compiti debbano tornare alle forze di polizia, mentre i militari dovrebbero riprendere il lavoro per cui sono addestrati, ossia la difesa militare.

Per quanto riguarda l’Esercito, bisognerebbe rivedere i requisiti di accesso, poiché un soldato delle forze speciali, un pilota di droni o un militare da combattimento richiedono competenze e caratteristiche diverse: non è dunque possibile applicare un solo sistema di requisiti uguale per tutti. Nel suo intervento, Crosetto ha accennato anche a problemi pratici, come quello degli alloggi per i militari, spiegando che c’è stato un periodo in cui le Forze armate sono state considerate più come un mezzo per dare lavoro che come uno strumento di difesa, e questa mentalità, a suo avviso, va cambiata.

FDI E LEGA CONTRO L’ABOLIZIONE, ASPMI CON IL MINISTRO

Nel governo, però, dell’abolizione dell’operazione Strade sicure non si vuole sentire parlare, poiché secondo Fratelli d’Italia e soprattutto la Lega l’iniziativa funziona: il tema, quindi, potrebbe essere affrontato solo dopo le prossime elezioni politiche.

Crosetto vorrebbe sostituire i 6.600 militari coinvolti in tutta Italia con le forze di polizia, per far tornare i militari alla loro attività originaria, ma il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha contraddetto, proponendo invece di ampliare l’operazione, riattivando il pattugliamento misto tra militari e forze dell’ordine.

Pur essendo considerata un’operazione utile, Strade sicure presenta anche delle criticità: secondo Analisi Difesa, i costi dell’anno scorso ammontano a oltre 225 milioni di euro. Queste spese sottraggono risorse alla Difesa e personale da un organico già insufficiente rispetto alla situazione internazionale; anche per questo motivo il ministro auspica una riforma organica.

Il sindacato militare dell’Esercito Italiano, ASPMI, è d’accordo con lui: in un comunicato ha ricordato che l’operazione era nata in un contesto emergenziale e che estenderla all’infinito è un errore. Spetta alle forze di polizia occuparsi dell’ordine pubblico, sostiene l’associazione, chiedendo il ritiro dei militari da Strade sicure e il riconoscimento — anche economico — per chi ha lavorato per anni in quell’operazione, spesso in condizioni difficili.