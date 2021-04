DIFESA & FINANZA/ Guerini: bene Leonardo per il 25,1% della tedesca Hensoldt

Leonardo, l’azienda italiana operante a livello globale nell’Aerospazio e nella Difesa, ha acquisito dal fondo Kkr il 25,1% di Hensoldt, società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, tra cui i sistemi radar, e che opera anche nella cybersecurity, nella gestione dei dati e nella robotica.

L’operazione, del valore di 606 milioni di euro, farà di Leonardo il maggiore azionista di Hensoldt insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), società partecipata dallo Stato tedesco e omologa alla Cassa depositi e prestiti italiana.

Leonardo e Hensoldt hanno già in essere una partnership consolidata che include la collaborazione sul programma Eurofighter Typhoon come operatori indipendenti all’interno del consorzio. La cooperazione più stretta si baserà su una forte complementarità in termini geografici, di portafoglio prodotti, mercati, clienti e fornitori e consentirà di offrire soluzioni complete ai propri clienti e condividere le best practice per lo sviluppo di tecnologie future.

Per Alessandro Profumo, Amministratore delegato di Leonardo, l’investimento in Hensoldt “rafforzerà ulteriormente le rispettive posizioni nel mercato dell’elettronica per la difesa previsto in crescita. Crediamo che questo passo creerà valore per i nostri azionisti, riunendo punti di forza complementari per servire più clienti e partner con le soluzioni di cui hanno bisogno, pur preservando tecnologie e capacità nazionali. Questo investimento riflette anche la visione di lungo periodo riguardo all’importanza di costruire una cooperazione nell’industria europea dell’aerospazio e difesa e la determinazione di Leonardo di avere un ruolo attivo nel suo sviluppo”.

Al perfezionamento dell’operazione, atteso nella seconda metà del 2021, Leonardo proporrà due candidati da nominare come membri dell’Organismo di Vigilanza di Hensoldt. La società italiana, attraverso alcune cessioni e la quotazione di Drs, manterrà comunque una solida struttura finanziaria.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha scritto su Twitter di ritenere “molto positiva l’acquisizione di Leonardo del 25.1% di Hensoldt, società leader in Germania nel campo cybersecurity e gestione dei dati. Eccellente operazione condotta dall’azienda italiana che va nella direzione della cooperazione europea che sosteniamo nel settore della Difesa”.

“Accogliamo con favore l’investimento di Leonardo in Hensoldt. Attraverso questa operazione potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostra società e un potenziale partner strategico importante con cui collaboriamo già con successo su una serie di programmi. In qualità di leader nella fornitura di sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, vediamo molteplici opportunità di collaborazione con Leonardo per supportare ulteriormente la nostra strategia di successo e rafforzare la crescita di HENSOLDT nel lungo periodo”, sono invece le parole di Thomas Müller, Amministratore delegato della società tedesca.

