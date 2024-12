Manuela Bargnesi, psicologa che aveva “difeso” Giovanni Padovani, condannato all’ergastolo per l’omicidio della povera Alessandra Matteuzzi, è stata radiata dall’albo degli psicologi. La notizia, riportata dal sito dell’Agi, è giunta nella giornata di ieri e riguarda una vicenda un po’ controversa in cui la stessa aveva pubblicato attraverso il proprio profilo personale su TikTok, un filmato inerente appunto il femminicidio di cui sopra. Il problema è che aveva difeso l’ex calciatore nonché ex fidanzato di Alessandra Matteuzzi, persona in realtà indifendibile come appunto è emerso anche dal processo e dal suo esito (ricordiamo, in primo grado).

Nei confronti di Manuela Bargnesi, psicologa in questione, era stato aperto un procedimento disciplinare dopo che la sorella della vittima, che più volte è apparsa in tv negli ultimi due anni, aveva presentato un esposto. Bargnesi era andata ad incontrare in carcere Giovanni Padovani, dopo di che aveva pubblicato un video attraverso il quale la stessa sosteneva di voler raccontare ai suoi follower come fossero andati “realmente i fatti”. Aveva quindi descritto la relazione fra i due come “tossica”, aggiungendo che di quella storia non se ne sarebbe saputo più niente, cosa in realtà smentita dai fatti visto che i media l’hanno seguita a lungo, fino agli ultimi risvolti.

PSICOLOGA MANUELA BARGNESI RADIATA: COSA DICE L’ORDINE

Aveva quindi giustificato in qualche modo Padovani, un atteggiamento che ha obbligato i parenti della vittima a muoversi concretamente e alla fine l’ordine degli psicologi delle Marche, di cui faceva parte la psicologa Manuela Bargnesi, ha preso dei provvedimenti. E’ stato infatti fatto sapere che l’ordine ha stigmatizzato “con il massimo rigore” l’utilizzo dei social, aggiungendo che TikTok non può essere il luogo attraverso cui un dottore psicologo discuti della propria “attività professionale”.

Inoltre, attraverso tale vicenda, il “decoro e l’immagine” della professione sono risultati essere “profondamente lesi”. Alla luce di tale situazione, l’ordine degli psicologi delle Marche ha deciso di radiare la dottoressa Bargnesi in quanto ritenuta “colpevole” di aver infranto ben nove diversi articoli del codice deontologico, avendo agito “senza il minimo rispetto per la dignità professionale”, nonché di aver violato “il decoro” e rappresentando la professione dello psicologo in “maniera deplorevole”.

PSICOLOGA MANUELA BARGNESI RADIATA: COSA ACCADDE AD ALESSANDRA MATTEUZZI

Alessandra Matteuzzi, una donna di 56 anni, veniva uccisa sotto la sua abitazione, in quel di Bologna, dall’ex Giovanni Padovani, che non accettava la fine della sua relazione e che era ossessionato dalla sua ex compagna, al punto da aver assoldato anche un investigatore privato per seguirla. Era il 23 agosto del 2022 quando Padovani, 27 anni, si presentò sotto casa di Alessandra Matteuzzi massacrandola.

Arrivò infatti a colpirla con una panchina presente in zona, e portando con se un martello, chiaro indizio che ha spinto i giudici a condannare l’imputato per un omicidio premeditato. Alessandra Matteuzzi fu colpita anche con calci e pugni, per un totale di venti volte: istanti terribili che hanno stroncato la vita della povera 56 anni che voleva solo vivere serenamente.