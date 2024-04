“Diffamazione, carcere per giornalisti”: emendamento choc FdI/ Lega-FI-Lupi: “diritto rettifica, non galera”

“CARCERE AI GIORNALISTI”: COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO FDI SUL DDL DIFFAMAZIONE

Nel tentativo di tutelare chi venga diffamato da articoli e notizie di stampa, l’ultimo emendamento presentato al relatore sul ddl diffamazione – il deputato FdI Gianni Berrino – ha aperto una grossa polemica tanto con le opposizioni quanto soprattutto con il resto della maggioranza di Centrodestra: torna infatti l’ipotesi del carcere per i giornalisti condannati per il reato di diffamazione, con pene fino a 4 anni e mezzo.

Sondaggi politici 2024, la media/ Calo FdI-Pd, M5s 16%, bene Lega-FI, crollo Renzi sotto 6%: Centrodestra 45%

Non appena però Berrino ha presentato l’emendamento in commissione Giustizia alla Camera la polemica è letteralmente esplosa: si tratta di fatto dell’introduzione di un nuovo articolo, il 13bis, secondo cui (riporta il “Corriere della Sera”) «Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all’altrui reputazione, attribuisce a taluno con il mezzo della stampa fatti che sa essere anche in parte falsi è punito con il carcere da 1 a 3 anni e con la multa da 50 mila a 120 mila euro». Se invece emerge che l’offeso è innocente, allora la pena aumenta di un terzo alla metà, ovvero fino a 4 anni e mezzo di carcere

Sondaggi politici Europee 2024/ Meloni +7 sul Pd, M5s al 17,6%, Lega sotto 9%. Campo largo flop per il 27%

L’EMENDAMENTO BERRINO APRE LO SCONTRO: LE REAZIONI DI SINISTRA E DELLO STESSO CENTRODESTRA CHE CHIEDE MODIFICHE

Nel 2021 già l’articolo 13 della legge sulla stampa era stato dichiarato definitivamente “illegittimo” dalla sentenza della Corte Costituzionale in quando prevedeva pene detentive: ora il nuovo emendamento di Berrino rischia di porre l’argomento sui medesimi temi, tanto da scatenare immediatamente la reazione del Centrosinistra. «Questa maggioranza ha proprio un conto aperto con la libertà di informazione», attacca la delegazione Pd in Commissione Giustizia (Bazoli, Rossomando, Mirabelli e Verini), il ricorso al carcere per i giornalisti è un «retaggio abrabro» e condannati da tutti i tribunali, ribadiscono i dem. Per la presidente del Comitato di Vigilanza Rai, la M5s Barbara Floridia, «FdI dovrebbe riflettere seriamente sulle implicazioni di una simile proposta e ritirarla immediatamente».

MIGRANTI/ "Primo sì al Patto per l'asilo, ma l'accordo è precario e ancora teorico"

Ma le resistenze più forti all’emendamento Berrino sul carcere ai giornalisti per diffamazione arrivano dalla stessa coalizione di Centrodestra che non condivide contenuto e toni della proposta: «Come presidente della Commissione Giustizia ho sempre cercato di far trovare una posizione di mediazione tra maggioranza e opposizione, e ho sottolineato l’importanza di focalizzare l’attenzione sui titoli degli articoli e sulla tematica della rettifica», denuncia la presidente della Commissione Giulia Bongiorno, parlamentare della Lega. Secondo l’avvocatessa esiste un modo diverso di affermare i propri diritti senza arrivare a punizioni estreme: «vedremo e approfondiremo i nuovi emendamenti, personalmente come Lega riteniamo importante focalizzare l’attenzione sul titolo e rettifica, per il resto nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni di maggioranza», ribadisce il Carroccio.

Secondo il forzista Pierantonio Zanettin l’emendamento di Berrino rischia di non essere conciliabile con la sentenza della Consulta del 2021, sottolineando come Forza Italia richiede il diritto alla rettifica, «non il carcere». Contro la mossa di FdI si schiera infine il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi secondo cui serve un «forte e deciso no» all’emendamento sul carcere eventuale ai giornalisti. In risposta alle ingiunzioni lanciate dall’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale per la stampa, in serata giovedì è giunta la replica netta all’ANSA del relatore sul ddl diffamazione, il meloniano Berrino: «Nessuno ha diritto di inventarsi fatti falsi e precisi per ledere l’onore delle persone. Quello non è diritto di informazione ma orchestrata macchina del fango, che lede anche il diritto alla corretta e veritiera informazione».











© RIPRODUZIONE RISERVATA