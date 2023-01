Differenza tra conto corrente e conto deposito/ Quale aprire per avere un rendimento?

La differenza tra conto corrente e conto deposito è così sottile, che molti più italiani di quel che si pensa, hanno difficoltà a comprendere quale possa esser la loro miglior scelta per depositare i risparmi. In questa guida andremo a chiarire ogni dettaglio, specificando le caratteristiche più “nascoste” delle due soluzioni.

Qualsiasi correntista almeno una volta nella vita, ha avuto a che fare con un consulente bancario che gli ha proposto di aprire anche un conto deposito. Ma basta un solo conto corrente o deposito? Oppure va bene avere entrambi? Scopriamolo in questa guida.

Differenza tra conto corrente e conto deposito: la caratteristica “nascosta”

In tempi recenti, abbiamo spiegato la differenza dei tassi di interesse tra conto corrente e conto deposito. Oggi siamo a dettagliare, tutte le caratteristiche di entrambe le soluzioni, comprendendo in questo modo, quale potrebbe esser l’opzione migliore per gestire i risparmi.

Entrando nel vivo, il conto corrente è un conto bancario, all’interno del quale sono presenti i soldi di ciascun correntista. Questo strumento finanziario, viene definito volgarmente “brucia soldi“, perché il capitale presente al suo interno, viene utilizzato senza che produca alcun rendimento economico.

Ed è proprio qui che nasce la differenza sostanziale con il conto deposito, che è pur sempre un conto aperto dalla banca, ma con la differenza che il denaro depositato al suo interno produce un rendimento (che varia in base al periodo di riferimento).

Infatti, più tempo i soldi resteranno fermi nel conto, maggiore sarà il suo rendimento. L’iter ideale per aprire un conto deposito è il seguente:

Vincolare una somma di denaro specifica (minima), che sarà stabilita dall’istituto bancario. Scegliere se aprire un conto vincolato o non vincolato. Simulare anticipatamente il potenziale rendimento ottenibile con il conto deposito (sul web ci sono tanti simulatori gratuiti che lo consentono).

Questa è la principale differenza che intercorre tra conto corrente e conto deposito.











