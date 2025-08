Differenze tra Sissi storia vera e fiction Canale 5: personaggi romanzati, eventi drammatici censurati e 'stravolto' Conte Andrassy: tutti i cambiamenti

Differenze tra Sissi storia vera e fiction di Canale 5: tra biografia e libertà narrativa

Dopo una serie di rinvii, questa sera martedì 5 agosto 2025 Canale 5 trasmette la fiction austro-tedesca Sissi 4 Atto Finale con protagonista Domique Devenport. La serie ripercorre la vita dell’imperatrice austriaca che è stata fortemente mitizzata nel corso dei decenni ma quanto c’è di realtà storica e quanto di finzione e libertà narrativa nella serie? Le differenze tra Sissi storia vera e fiction di Canale 5 non sono di poco conto. Innanzitutto molto romanzato e idilliaco era il rapporto con il marito Franz Joseph che ha il volto dell’attore Jannik Schumann.

E non è tutto a differenza di come raccontato nella fiction trasmessa da Canale 5 Sissi 4 Atto Finale, per nulla tranquillo è stata il rapporto tra la principessa e poi Imperatrice e la corte di Vienna e cui si è sempre opposta. La suocera Sofia e in generale tutta l’aristocrazia che pretendeva massimo rigore da parte sua e non vedeva di buon occhio i suoi viaggi, il suo temperamento, le sue idee ma anche la sua salute cagionevole e la sua fragilità. Di vero, dunque, resta solo a grandi linea la vita di Elisabetta di Baviera d’Austria Ungheria con le poche gioia ed i grandi dolori che l’hanno attraversata, dolori che non tutti sono narrati nella serie.

Drammi censurati, personaggi romanzati e la figura del Conte Andrassy stravolta: differenze tra Sissi storia vera e fiction di Canale 5

Le differenze tra Sissi storia vera e la fiction di Canale 5 sono molte e varie, tralasciando il rapporto tra l’imperatrice e il marito Franz, la fiction trasmessa da Mediaset, ovviamente, ha romanzato alcuni personaggi, modificando in alcuni casi alcuni episodi storici a fini drammatici, scelto volutamente di censurare le vicende più cupe che comunque avrebbero ben delineato la figura dell’Imperatrice ed anche fatto comprendere meglio la sua psicologia. Anche il contesto storico, tuttavia, ha subito delle modifiche.

Per esempio è stata stravolta la realtà storica del conte Andrássy, figura storica che ha avuto un grande peso nell’annessione dell’Ungheria all’Austria nel 1867 e una potente influenza, anche politica, su Sissi, non aveva mai incontrato Franz o comunque con lui non aveva rapporti, come invece lascia intendere la serie.