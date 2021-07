Diga Limburgo si rompe: popolazione evacuata/ Video Olanda, “presto 4 paesi sommersi”

Dramma in Olanda, dove l’ondata di maltempo ha causato la rottura della diga del Limburgo che si trova lungo il canale di Juliana, nei pressi di Meerssen. A riportare la notizia del tragico accadimento è stata l’agenzia di stampa Anp, la quale ha precisato che l’acqua sta uscendo da un buco dalle dimensioni di circa un metro, il quale, però, potrebbe ben presto espandersi per effetto della forza propulsiva del fluido. Ecco perché un portavoce della sicurezza della regione del Limburgo meridionale ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, al cui interno ha rivolto l’invito alla popolazione locale di abbandonare le proprie case e di spostarsi in un luogo maggiormente sicuro presso cui trovare rifugio.

I soccorritori hanno riferito che nella diga si sta aprendo una breccia sempre più ampia e si sono addirittura sbilanciati, prevedendo che, nel giro di poco tempo, quattro piccoli centri abitati “saranno presto sommersi”. Da un punto di vista meramente idrografico, il canale di Juliana si trova a ovest della Mosa, allontanandosi da essa a Maastricht e riconfluendovi all’altezza di Maasbracht.

DIGA LIMBURGO SI ROMPE, ALLARME INONDAZIONE IN OLANDA: FAMIGLIE EVACUATE

Dopo le ore drammatiche vissute ieri in Germania, anche l’Olanda si trova adesso a fare i conti con una situazione tutt’altro che rosea e che pone a elevato rischio l’incolumità della sua popolazione, complici le condizioni meteo avverse e sempre più imprevedibili.

Proprio nell’area del Limburgo, dove si è verificata la rottura della diga, sono stati evacuati centinaia di nuclei familiari, con particolare riferimento alla cittadina di Roermond, che sorge lungo il corso della Mosa. In quel punto, secondo quanto riferito dall’agenzia responsabile delle autostrade e delle installazioni fluviali Rijkswaterstaat, l’acqua ha raggiunto un livello record, con la portata della Mosa superiore a 3.300 metri cubi al secondo. Coinvolti dalle procedure di evacuazione dei centri abitati anche due distretti di Maastricht.

