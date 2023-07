Digital tax Italia/ Sospensione fino al 2025: i nuovi piani Ocse (14 luglio 2023)

La digital tax in Italia è un fenomeno che è stato messo in discussione a livello europeo. Anche definito come web tax, si fa riferimento alla misura con la quale vengono applicate le imposte su tutti i servizi digitali. Ad oggi in assenza di un’intesa tecnica con l’Ocse, le web tax restano congelate fino al 2025.

La riforma dell’Ocse per tassare i giganti del digital resterà ancora in sospeso per altri due anni, dopo che per la prima volta comparve nel mese di ottobre del 2021. Sono ben 138 i membri dell’Inclusive framework dell’Ocse/G20, che hanno affermato la loro approvazione a sospendere la web tax fino al 2025.

La digital tax in Italia non verrà sospesa

Quanto alla digital tax in Italia, le cose sembrerebbero andare leggermente in modo differente. Il nostro Bel Paese sembrerebbe aver stabilito di congelare tale imposte sfruttando la clausola standstill, ma soltanto fino alla fine dell’anno 2024, per poi abolirle del tutto una volta approvata la nuova riforma fiscale.

La situazione però, sembrerebbe più complessa del previsto. Perché Canada, Russia, Bielorussia, Pakistan e Sri Lanka, sarebbero in disaccordo su quanto sostenuto dall’Italia e dal processo dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), fino ad oggi tenuto.

Il rischio è quello che il Canada, in particolar modo Ottawa, possa trovare degli squilibri commerciali e che debba fare i conti con gli Stati Uniti d’America. Se lo scontro si verificasse, lo scenario sarebbe pressoché inevitabile: Ottawa imporrebbe – come già vuole – di tassare pesantemente i big tech.

In questo modo le web tax (sui prodotti e servizi digitali), aggraverebbero la posizione fiscale di tutte le multinazionali e non solo. Inoltre in questo modo, verrebbero private del credito fiscale che fino ad oggi possono maturare per risarcire il totale delle tasse in eccesso.

Sicuramente la digital tax in Italia e nel mondo seguirà una linea guida specifica: lo scenario dell’Ocse è che ottenendo l’approvazione di un minimo di 30 Paesi in cui c’è il 60% delle 100 società target (big nel settore hi tech), si possano muovere 200 miliardi di dollari in più di fatturato.











