Digitale terrestre, dal 20 dicembre lo switch off/ Con una vecchia tv addio ai canali

Inizia il conto alla rovescia per quanto riguarda lo switch off del digitale terrestre. Fra esattamente 24 ore, domani 20 dicembre, coloro che non avranno una smart tv o un decoder del digitale terrestre compatibile con il segnale DVB-T2, non potranno più vedere i canali. Dopo mesi in cui si è verificato il cosiddetto “refarming”, ovvero, lo spostamento delle frequenze, il nuovo digitale terrestre è quindi pronto a fare il suo debutto, e tutti i canali con la codifica Mpeg-2 verranno definitivamente messi in archivio dai tre gruppi editoriali principali, leggasi Rai, Mediaset e La7, nonché da tutte le altre emittenti. Di fatto si spegneranno tutti i canali che non trasmettono anche in Hd, quelli che troviamo attualmente dal 500 in poi, e la programmazione lascerà spazio ai canali trasmessi con la codifica Mpeg-4.

Cosa succederà quindi? Se non doveste avere un televisore compatibile, non vedrete più alcun canale, di conseguenza sarà necessario effettuare subito un test per capire se il vostro apparecchio sia compatibile o meno con il nuovo segnale. Vi basterà andare sui canali 100 o 200, e se dovesse comparire la scritta «Test HeVC Main 10» a quel punto potrete dormire sonni tranquilli visto che significherà che il vostro televisore o il vostro decoder sono perfettamente in grado di riprodurre il nuovo segnale.

DIGITALE TERRESTRE, I VANTAGGI DEL PASSAGGIO ALL’MPEG-4

Come ricorda il Corriere della Sera sono tanti i vantaggi offerti dal passaggio all’Mpeg-4, a cominciare dalla maggiore quantità di dati inviata a parità di spazio occupato, inoltre, si potrà godere della risoluzione Full Hd 1080i, con un conseguente notevole aumento della qualità.

Nel caso in cui foste costretti a cambiare televisore, ma non voleste incorrere in una spesa di almeno 2/300 euro, potreste puntare su un decoder per il digitale terrestre compatibile con il DVBT-2, e in questo caso potreste cavarvela con poco più di 20 euro. Tante le soluzioni in vendita presso i noti store di elettronica, a cominciare da Amazon, dove uno dei modelli più venduti è quello a marchio R Move, acquistabile con soli 23 euro. Vi ricordiamo inoltre la nostra selezione di decoder low cost che vi avevamo consigliato poco tempo fa.

