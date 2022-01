Digne all’Inter?/ Calciomercato: Benitez conferma la volontà del calciatore

Le indiscrezioni riguardanti il possibile approdo di Lucas Digne all’Inter in questa sessione di calciomercato invernale continuano ad offrire nuovi indizi che lasciano intuire come l’affare possa davvero concretizzarsi entro la fine di gennaio. E’ risaputo che i nerazzurri stanno cercando un nuovo esterno per garantire a mister Inzaghi un’alternativa in più lungo le corsie ed il nome del francese, già passato in Serie A con la maglia della Roma, sembra essere quello più gettonato in orbita interista.

CALCIOMERCATO INTER/ Attesa per Onana, ecco Zhang per rinnovi e acquisti

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno in campionato del suo Everton, l’allenatore Rafa Benitez al riguardo ha spiegato: “Penso che sia stato molto chiaro. Abbiamo parlato un paio di volte e mi ha detto quello che pensava. Cosa dovrei fare con un giocatore che dice di non voler rimanere e pensa di andare via? Stiamo provando a gestire la situazione. Non so perché vuole andarsene.”

Calciomercato Inter/ Nerazzurri a caccia di Frattesi del Sassuolo per il futuro

CALCIOMERCATO NEWS: NUOVE CONFERME PER DIGNE ALL’INTER

Le chances di vedere Lucas Digne all’Inter potrebbero dunque crescere con il passare dei giorni in questa fase del calciomercato di gennaio. L’allenatore spagnolo, come riporta Tuttosport, ha poi aggiunto: “Siamo professionisti e siamo pagati parecchi soldi per fare il nostro lavoro. Se qualcuno è contento o scontento, è un problema suo perché veniamo pagati per performare e i propri interessi vengono dopo quelli del club. Ma nel calcio moderno forse la gente pensa prima a se stessa e poi alla squadra.“

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Niente Flamengo per Vecino, l'Everton libera Digne

© RIPRODUZIONE RISERVATA