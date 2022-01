Digne all’Inter?/ Calciomercato: Benitez esclude il francese dall’Everton, le opzioni

Il calciomercato di gennaio è cominciato ufficialmente ed in queste ore si parla molto della possibilità di un approdo di Lucas Digne all’Inter entro la fine del mese. Il terzino sinistro passato in Serie A con la maglia della Roma è attualmente sotto contratto fino al giugno del 2025 con l’Everton dove però non sembra essere più soddisfatto, desideroso piuttosto di provare a vivere un’altra avventura altrove. A conferma di ciò è arrivata anche la recente esclusione dalla sfida di Premier League contro il Brighton per volere del tecnico ex interista Rafa Benitez. Il club lombardo ha bisogno di qualche rinforzo in un paio di reparti per sistemarsi nel migliore dei modi in vista della seconda parte di stagione.

Lo spagnolo non ha voluto parlare molto di Digne nella conferenza stampa post sconfitta contro i rivali di giornata spiegando: “Non è concentrato sulla squadra. La cosa più importante per me è avere giocatori che vogliono esserci e combattere per il club, i tifosi e i compagni di squadra, dopodiché devi scegliere i migliori giocatori possibili“.

CALCIOMERCATO NEWS: LUCAS DIGNE ALL’INTER PER LA CORSIA

Le chances di vedere Lucas Digne all’Inter potrebbero dunque aumentare nel corso di questa prima settiamana di calciomercato invernale. Nella stagione in corso Digne ha sin qui collezionato 15 presenze complessive tra campionato ed EFL Cup. La sensazione è che le parti possano incontrarsi presto per portare avanti la trattativa e scoprire se si riuscirà a completarla per la gioia di tutti considerando anche che l’Everton ha da poco acquistato Vitaliy Mykolenko proprio per il ruolo ricoperto da Digne.

