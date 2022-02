DIiretta Fiorenzuola Trento/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA TRENTO: I PADRONI DI CASA CERCANO IL RISCATTO

Torna la Serie C, con il Girone A, con il 27esimo turno di campionato, che vedrà tra le altre anche la sfida in diretta tra Fiorenzuola e Trento. Il match, da calendario fissato su mercoledì 16 febbraio, è in programma alle ore 18:00. I due club sono piuttosto vicini in classifica: il club emiliano ha disputato 25 partite, nelle quali ha ottenuto 26 punti. Allo stesso modo il Trento ha ottenuto 27 punti in 25 gare. Le due squadre sono dunque molto vicine in classifica: le divide soltanto un punto.

Diretta/ Trento Renate (risultato finale 0-2) streaming video tv: Cicconi e Chakir

I padroni di casa, nell’ultima giocata, hanno perso contro il Lecco. Anche gli ospiti non stanno vivendo un buon momento: nelle ultime due sfide di campionato hanno ottenuto 0 punti, con due sconfitte contro Mantova e Renate. La gara sarà dunque fondamentale per le due formazioni per rialzare la testa e ottenere una salvezza agevole.

Diretta/ Lecco Fiorenzuola (risultato finale 3-1): tris di Lora, vittoria in rimonta!

DIRETTA FIORENZUOLA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Appuntamento infrasettimanale con la Serie C, che torna in campo con il girone A per il 27esimo turno. In programma anche la sfida in diretta di Fiorenzuola Trento, gara valida per il gruppo A della terza serie italiana. Dove sarà possibile seguire il match in diretta? Sky, Rai o Eleven Sport? La sfida non sarà mandata in chiaro dalla tv di Stato e neppure dalla Pay tv. Per seguire Fiorenzuola Trento in diretta sarà dunque necessario essere abbonati a Eleven Sport o acquistare il singolo match. Sul portale che detiene i diritti della Serie C è infatti possibile comprare anche una singola sfida qualora fosse necessario. Si potrà inoltre seguire la sfida anche in streaming video: Eleven sport è visibile infatti anche da tablet o smartphone.

Diretta/ Fiorenzuola Padova (risultato 0-0) streaming tv video: risultato finale!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA TRENTO

Scopriamo insieme le probabili formazioni di Fiorenzuola Trento, gara valida per la 27esima giornata di Serie C. I padroni di casa dovrebbero puntare sul 4-3-3. In risposta, la squadra di Parlato dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Cavalli, Ferri, Guglieri; Stronati, Nelli, Piccinini; Mamona, Mastroianni, Zunno. All. Tabbiani

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Bearzotti, Carini, Dionisi, Simonti; Nunes, Caporali, Osuji; Pasquato; Bocalon, Pattarello. All. Parlato

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come finirà la diretta di Serie C tra Fiorenzuola e Trento? Le quote ci dicono che la sfida di Serie C-Girone A sarà piuttosto equilibrata. Secondo Eurobet, l’1 del Fiorenzuola è più probabile: quotato infatti 2.50. La vittoria del Trento, ovvero il 2, è quotato a 2.85. Pareggio che supera di poco le quote delle vittorie: l’X è infatti dato a 3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA