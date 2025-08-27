Diletta Begali, dall’incubo online alla denuncia: l’attrice si ribella agli abusi digitali e guida la petizione contro il sito per adulti Phica.eu.

Quello che sta succedendo ultimamente nel mondo dello spettacolo lascia parecchio pensare rispetto alla questione sulla privacy e soprattutto, sull’appropriazione indebita di materiale d’altri. Diletta Begali, famosa influencer e attrice, ha sollevato una questione importante sul suo profilo Instagram denunciando apertamente l’esistenza di una piattaforma di nome “Phica.eu” dove vengono repostate immagini e foto rubate di personaggi del mondo dello spettacolo.

Ma non finisce qui. Sotto a suddette fotografie si rincorrono una schiera di commenti sessualmente espliciti, un abuso online a dir poco vergognoso che sta mobilitando anche il web italiano nelle ultime ore. Diletta Begali ha deciso così di farsi sentire, anche perchè lei stessa ha trovato del materiale fotografico che le appartiene su Phica.eu, con commenti indecenti rispetto al suo corpo e alla sua immagine: “Vedo che la Diletta piace. Dev’essere una… a letto“. Questo uno dei tanti.

Diletta Begali e non solo, anche Anna Madaro e Martina Attili denunciano il sito per adulti: “Divulgato anche indirizzo di casa“

Diletta Begali ha raccontato di aver trovato su tale sito per adulti numerose fotografie di parti del corpo sue (e non solo) rubate senza alcun consenso e rispetto: “Ma questo corpo è mio: decido io quando e come mostrarlo“, dice. La celebre influencer non è l’unica ad essersi esposta a riguardo, ma anche la 35enne Anna Madaro, attrice originaria di Taranto, si è rivolta alla questura per denunciare Phica.eu portando ben 166 pagine con migliaia di commenti sotto foto di persone inconsapevoli di essere finite sul sito. L’attrice ha scoperto anche che tra le migliaia di foto c’erano anche suoi scatti che venivano ripetutamente commentati con frasi a sfondo sessuale.

Alla fila si aggiunge anche Martina Attili, cantante che aveva conquistato il pubblico ad X Factor. Anche lei ha raccontato che questo sito utilizza impropriamente parti del corpo di personaggi e non solo! L’artista ha rivelato che nei commenti sotto alle sue fotografie veniva divulgato il suo indirizzo di casa per chiedere di andare a paparazzarla nuda. Dunque, siamo davanti ad un’altra forma di violenza online, un vero e proprio incubo che sta mettendo in discussione tutto: quanto è davvero nostro il materiale fotografico che pubblichiamo? Quali pericoli si nascondono nella rete? Ma come al solito, il vero punto sta nell’educazione degli utenti, che ancora oggi sono – chiaramente – poco preparati ad utilizzare il rispetto di fronte a corpi altrui.