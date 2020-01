DILETTA CHIEDE SCUSA AL FIGLIO GABRIELE/ Chiude la busta, poi… (C’è posta per te)

Gabriele non sembra propenso a perdonare sua madre Diletta, nonostante il suo gesto a C’è Posta per te. “Non hai mai rispettato i miei sentimenti, – le risponde infatti in studio – hai sempre fatto ciò che ti è convenuto. Io sarei il primo a volerla vedere ma ho visto troppa cattiveria da parte tua”. Diletta cerca di spiegare: “Io non ti assecondavo in tutto e tu la vedi come cattiveria, ma io cercavo di prepararti alla vita”. Gabriele è convinto che sua madre non gli voglia bene veramente, così quando Maria chiede cosa voglia fare lui dichiara di voler chiudere la busta “Non le credo, deve stare lontana da me!” dice deciso. Maria De Filippi cerca di convincerlo a cambiare idea ma lui è titubante, poi alla fine decide “Preferisco essere criticato ma chiudo la busta!” Tuttavia vuole portare dietro con se una loro foto, gesto che porta Maria a chiedergli se non abbia preso la scelta sbagliata. Gabriele capisce che è questa la verità, così apre la busta e piange tra le braccia di sua madre tra gli applausi del pubblico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Diletta e Gabriele, scontri e accuse a C’è Posta per te

Diletta è la protagonista della seconda storia di questa prima puntata di C’è posta per te. Lei chiama per suo figlio Gabriele che non vuole più vederla. Il ragazzo è nato quando lei aveva solo 16 anni: “Ero giovane e lavoravo tutta la settimana, era mia madre ad occuparsi di mio figlio, – racconta attraverso le parole di Maria De Filippi – poi alcune volte stava con suo padre. Facevo fatica a trovare un equilibrio, ho quasi sfiorato l’anoressia, ero in bilico e lui probabilmente ha pagato questo”. Diletta trova però un uomo che diventa suo marito, all’inizio Gabriele stava bene poi ha chiesto a sua madre di vivere con i nonni e suo padre.

Diletta chiede scusa a suo figlio Gabriele a C’è Posta per te: “Mi manchi tanto”

Diletta inoltre svela nel suo racconto che Il giorno del 18esimo compleanno di Gabriele, Diletta le mostra un libretto di risparmi a suo titolo che non rende però felice il ragazzo. Decide allora di trasferire i soldi su un assegno intestato a lui ma anche in questo caso il ragazzo sbotta e urla contro sua madre, dichiarando che i problemi tra loro non sono i soldi. Gabriele ha questa sera accettato l’invito ed è in studio. Scopre che dall’altra parte c’è sua madre che inizia così a parlare: “Sei bellissimo, mi manchi tantissimo. Ti amerò sempre, finché non chiuderò gli occhi per l’ultima volta. Anche se non sono riuscita ad esserci come avresti voluto sei sempre stato il mio primo pensiero la mattina e l’ultimo prima di dormire, sto malissimo senza sentirti e vederti. Mi mancano le giornate passate insieme”.



