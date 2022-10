Diletta D’Andrea, chi è la mamma di Emanuele Salce: carriera, vita privata, curiosità

Diletta D’Andrea chi è la madre di Emanuele Salce: carriera e film

Emanuele Salce, attore e regista italiano, sarà ospite del programma condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno. L’attore parlerà anche del rapporto con i suoi genitori, la mamma Diletta D’Andrea e il padre Luciano Salce.

Diletta D’Andrea si è sposato con Luciano Salce, e dal suo amore è nato Emanuele nel 1989. Diletta è nata a Roma l’8 febbraio del 1942 ed anche lei è un‘attrice che ha lavorato su grande schermo e in teatro. Nota per essere stata la terza moglie di Vittorio Gassman, l’attrice è rimasta vedova nel 2000, ed ha partecipato a diversi documentari sulla vita del compianto marito. La sua carriera è cominciata con la pellicola Il Conte Max al fianco di Alberto Sordi, per poi puntare sempre più in alto.

Diletta D’Andrea e il matrimonio con Vittorio Gassman Diletta D’Andrea è stata la terza moglie del noto Vittorio Gassman. La coppia si è sposata nel 1970, il 6 dicembre a Velletri, e da lì il loro amore non è mai tramontato, fino alla morte dell’attore. Dalla loro unione è nato il figlio Jacopo che ha voluto seguire le orme del padre, diventando regista anche lui. Sveva Casati Modignani, chi è Bice Cairati/ Da La Notte al primo romanzo nel 1981 In primis per, Diletta D’Andrea è stata sposata con Luciano Salce dal quale è nato, a Londra il 7 agosto del 1966, Emanuele grande attore e regista italiano. Ha lavorato e assistito importanti personalità del mondo dello spettacolo quali: Dino Risi, Ettore Scola, Marco Risi, Pasquale Squitieri.

