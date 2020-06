Diletta D’Andrea, ex moglie Vittorio Gassman/ Cosa non funzionava con suo figlio?

Diletta D’Andrea è entrata nella vita di Vittorio Gassman diversi anni dopo i primi tre matrimoni dell’attore e regista. Quarta moglie e con un figlio, le dinamiche familiari fra la coppia non sono state sempre rosee. Soprattutto per il figlio di lei, Emanuele Salce, che ha sempre visto in Gassman un ostacolo. “Papà e Gassman mi hanno così tanto rovinato la vita che ero convinto di dover stare alla larga dal cinema: rendeva le persone peggiori”, ha detto tempo fa, come riferisce Paternità Oggi. Salce è convinto di essere sempre stato antipatico all’artista, quasi come se lo considerasse un rivale. “Sembrava che si domandasse: chi è quest’uomo che si frappone fra me e la donna che amo e a cui lei sembra prestare pure attenzione”, ha aggiunto. Salce non vedeva mai Diletta, la madre non giocava nemmeno con lui. “Quando c’era, l’abbraccio era anche caldo”, ha rivelato, “sentivo che mi voleva bene, ma subito spariva ad accompagnare il suo Vittorio in giro per il mondo e io rimanevo con le baby sitter e la nonna che di tanto in tanto passava a controllare le tate. Le quali, puntualmente, venivano licenziate appena mamma tornava”. Diletta ha dedicato la sua vita a Gassman, ma secondo Salce lo ha anche ucciso dal punto di vista artistico. “Ha la responsabilità di averlo portato all’umanizzazione“, ha dichiarato, “E questo lo ha ucciso poco a poco, con quelle depressioni iniziate verso i 60 anni, quando, grazie a mamma, prese coscienza di essere esistito anche in quanto uomo. È come se si fossero spente all’improvviso le luci della ribalta e lui si fosse accorto di non avere più 20 anni”. Fra Diletta e Gassman però c’è stato un grande amore fin dalle loro nozze, avvenute nel dicembre del ’70. L’ex moglie del regista Luciano Salce gli ha dato anche un figlio nel decennio successivo, Jacopo.

Diletta D’Andrea, il confronto del figlio con Gassman e papà Luciano Salce

La storia d’amore fra Diletta D’Andrea e Vittorio Gassman ha avuto delle conseguenze forti nella vita del figlio di lei, Emanuele Salce, nato dalla relazione fra l’attrice e il regista Luciano Salce. Fin da bambino, il futuro artista è cresciuto con Gassman e si è dovuto confrontare con due pilastri del cinema italiano. “Nei primi 20 anni ho avuto una certa difficoltà a trovare una mia identità che non fosse la prosecuzione di quei due, ma alla fine ci sono riuscito”, ha detto Salce a Roma Incontra qualche tempo fa. “Sono nato e cresciuto in una casa in cui la voce di riferimento era quella di Gassman”, ha aggiunto, “che si rivolgeva me nelle frasi di tutti i giorni con lo stesso tono che usava sul palcoscenico”. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Rai 1 trasmetterà nella sua seconda serata il documentario Sono Gassman! Vittorio re della commedia, che approfondirà diversi aspetti della vita e carriera del grande attore scomparso. Nonostante il rapporto turbolento e forse freddo, Salce ha saputo sfruttare il tono di voce di Gassman e far sua quella profondità e severità che gli sono state utili nel corso della carriera. “Sono un Salce parlante con la voce di Gassman“, ha detto in modo divertito, “affetto da autoironia e soprattutto da autolesionismo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA