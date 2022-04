Diletta Leotta, 16enne condannato per furto in casa/ Un anno e 4 mesi di carcere

Il ragazzo di 16 anni autore del furto a casa di Diletta Leotta, in centro a Milano, è stato condannato ad un anno e quattro mesi di carcere. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni meneghino per la vicenda risalente al 6 giugno 2022 che vede coinvolte altre sei persone, anche in relazione al furto nell’abitazione dell’influencer Eleonora Incardona avvenuto invece alcune settimane prima. Al giovane, difeso dagli avvocati Antonio Buondonno ed Elita Cerchia, sono state concesse però le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del fatto commesso in più persone riunite.

Invece gli altri sei autori del furto avevano patteggiato nel dicembre scorso pene comprese tra 2 anni e 4 mesi di reclusione e 3 anni e 2 mesi di reclusione. A tutti erano state concesse le attenuanti generiche e inflitte multe comprese tra 600 euro e mille euro. Inoltre, su proposta della pm Francesca Crupi, alcuni imputati avevano risarcito il danno donando diverse migliaia di euro ad associazioni di beneficenza.

IL FURTO A CASA DI DILETTA LEOTTA NEL 2022

Dall’inchiesta condotta dalla Squadra mobile di Milano e coordinata dalla pm Francesca Crupi era emerso che dalla casa di Diletta Leotta furono portati via diversi oggetti preziosi, tra cui orologi e gioielli per un valore superiore ai 100mila euro. La banda di ladri operò a inizio giugno 2020. Svaligiarono l’appartamento della conduttrice tv, in zona Porta Nuova a Milano, mentre lei era fuori a cena. Due membri della banda avrebbero svolto la funzione di “palo” restando in contatto telefonico con altri complici che si sarebbero introdotti all’interno della casa forzando una finestra.

Una volta entrati nella casa di Diletta Leotta, si sarebbero impossessati di orologi di valore, borse, gioielli e denaro. A incastrare i presunti autori del colpo sono stati gli investigatori della II sezione della Squadra mobile della Questura di Milano che li hanno arrestati nell’aprile 2021.











