Diletta Leotta al Sanremo 2020?/ “Valletta di Amadeus”: con lei Lorella Boccia o…

Si avvicina Il Festival di Sanremo 2020, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio, e procedono i preparativi di Amadeus per la sua prima conduzione dell’attesa kermesse. L’ultima decisione dell’amato volto della Rai riguarderebbe la prima delle co-conduttrici del Festivalò, scelta che sarebbe ricaduta su Diletta Leotta. Ad annunciarlo è il settimanale Chi, secondo cui il volto di DAZN sarebbe già stato contattato per l’ambito ruolo. “Sarà Diletta Leotta la bionda che accompagnerà Amadeus sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che svela – In questi giorni la showgirl ha iniziato a far allenamento, soprattutto piscina, per arrivare in forma alla kermesse. Mancano solo le firme tra le parti.”

Diletta Leotta valletta a Sanremo 2020? Ecco chi potrebbe affiancarla

Diletta Leotta sarebbe dunque già a lavoro per vestire i panni della valletta del Festival di Sanremo 2020 al meglio e in gran forma. Ma chi ci sarà al suo fianco? Pare che Amadeus voglia seguire la tradizione e scegliere, accanto alla valletta bionda, anche quella mora. “In pole position la ballerina Lorella Boccia, moglie di Niccolò Presta, figlio di Lucio, – si legge ancora sul settimanale, che prosegue – ed Elisabetta Gregoraci, anche lei rappresentata dall’agente dei vip. Visto il peso che Presta ha con i suoi artisti nella composizione del cast del Festival sarà interessante vedere se alla fine prevarranno gli affetti familiari o gli interessi di scuderia”. Un testa a testa, dunque, sarebbe in atto per la scelta della valletta mora del Festival 2020. Chi la spunterà?

