E’ forse il volto più noto del racconto calcistico; sempre in prima linea a bordo campo per raccontare le emozioni a caldo che lambiscono il mondo del calcio. Diletta Leotta, classe 1991, è un’affermata conduttrice televisiva e sportiva oltre che figura cardine di DAZN. La carriera di oggi è sicuramente frutto dell’ampia gavetta osservata nel corso degli anni, solide radici che le hanno permesso di affermarsi con merito – anche a dispetto di qualche critica e giudizio di troppo – nel mondo della conduzione sportiva.

Ma chi è Diletta Leotta, da dove parte la sua ascesa professionale? In pochi sanno che l’amore per lo sport coincide con la sua primissima esperienza nel settore; non era nemmeno maggiorenne quando presso Antenna Sicilia ottenne il suo primo contratto proprio per una trasmissione sportiva. Negli anni si moltiplicano le esperienze tra Mediaset e Sky – qui prima ‘meteorina’ e poi come protagonista in diverse trasmissioni di approfondimento sportivo. Si arriva così all’epopea come volto di punta di DAZN che le ha forse donato la parte più fragorosa della meritata notorietà.

Gli apprezzamenti estetici per Diletta Leotta si sprecano, eppure, non molti sanno che la conduttrice sportiva e radiofonica è stata scartata dalla giuria di Miss Italia nel 2009 quando era solo agli albori della sua carriera. Il mondo della tv, in ogni caso, è colmo di storie simili e la sua ascesa conferma come le bocciatura possano essere un incentivo ulteriore per seguire la strada che porta alla realizzazione dei sogni.

Non sono mancate anche le esperienze difficili per Diletta Leotta, vittima di una circostanza terribile: nel 2016 vennero infatti hackerate delle sue foto particolarmente intime. Una violazione terribile, un gesto becero che la portò a vivere emozioni e momenti terribili. “Pensavo che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa” – raccontava la conduttrice, come riporta Il Messaggero – “Erano foto giocose e risalenti a diversi anni prima”. Fortunatamente tutto è stato rimosso dal web ma ancora oggi pare non sia stato identificato il reale autore di questo gesto che ha reso Diletta Leotta vittima di cyberbullismo. Ai tempi venne indagato un 17enne, poi assolto perchè pur ammettendo di aver diffuso le foto emerse sottolineò di averle ricevute da terzi.

