Diletta Leotta ha spento le sue 34 candeline e ha festeggiato con un super party esclusivo. Ecco tutte le curiosità su di lei.
Conduttrice di DAZN e giornalista, Leotta ha saputo negli anni costruirsi il proprio futuro nel panorama televisivo e lo ha fatto sì con la sua bellezza, ma soprattutto con la sua verve artistica e il suo modo di approcciarsi al pubblico. Il successo è arrivato per lei grazie alla sua collaborazione con la rete Sky ed è oggi sempre più amata dal grande pubblico italiano. La sua vita sentimentale è inoltre sempre stata al centro dei riflettori: è stata legata al pugile Daniele Scardina e anche all’attore Can Yaman, ma oggi è felicemente sposata con il portiere tedesco Loris Karius da cui ha avuto la figlia Aria.
Tutte le curiosità su Diletta Leotta
Prima di tutto, molti non sanno quello che faceva la conduttrice prima del suo approdo in tv. Diletta si è infatti laureata in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma, optando per questo ambito proprio perché il suo papà è un avvocato civilista. Dopo il conseguimento del titolo, ha però preferito intraprendere la strada del giornalismo, dello sport e della conduzione. Del resto, all’età di 15 anni ha partecipato a Miss Muretto e a 18 ha invece provato a prendere parte a Miss Italia, fermandosi però alle preselezioni. Nel 2018, è stata in realtà proprio lei – insieme a Francesco Facchinetti – a presentare la 79esima edizione del famoso concorso di bellezza.
Il suo primo esordio è avvenuto, quando aveva 17 anni, in un tv locale, cioè Antenna Sicilia. Lei è stata al timone di un programma dedicato al calcio ed è stato proprio grazie a questa passione che è riuscita ad ottenere la conduzione di Sky Serie B su Sky Sport 11 nella stagione 2015 – 2016. Nel 2018 è invece entrata nella squadra di DAZN. Diletta Leotta ha anche condotto RDS Academy, il primo talent show dedicato alle radio, e il reality Il contadino cerca moglie su FoxLife. Lei è stata tra l’altro al centro dell’attenzione mediatico per via di alcune foto hot, presenti nel suo telefono e diffuse sul web da alcuni hacker. Un periodo molto delicato per lei, tanto che ha approfondito l’episodio durante la sua ospitata al Festival di Sanremo del 2017.
A proposito della kermesse musicale, Diletta è tornata sul palco dell’Ariston anche nel 2020, in qualità di co-conduttrice della quinta serata di Sanremo, insieme ad Amadeus. Nel 2021 ha invece preso parte alla seconda stagione del reality Celebrity Hunted: Caccia all’Uomo, in onda su Prime Video. Di lei si conosce anche la grande passione che ha per i cani: capita infatti spesso che compaia sui social in compagnia dei suoi amici a quattro zampe.