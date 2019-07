DILETTA LEOTTA/ “Con Antonella Clerici rapporto meraviglioso. Ilaria D’Amico…”

Non solo calcio nell’estate di Diletta Leotta, il volto di punta di DAZN che si sta cimentando nella musica, intesa come conduzione del programma “W Radio Playa” con Daniele Battaglia:”Ho tre sorelle e un fratello – racconta in un’intervista a “Il Giornale” – perciò sono cresciuta con le canzoni. In più, mia mamma mi faceva ascoltare a ripetizione tutte le cassette di Mina e Celentano, ormai le conosco tutte a memoria”. Nelle ultime settimane, però, Diletta Leotta è finita al centro del gossip per un presunto flirt con il pugile Daniele Scardina:”Gossip? Lo vivo serenamente. Ho cercato di evitarlo in tutti i modi, ma ogni tanto ti tocca. Fa parte del gioco e anche del mio lavoro”. Ma qual è il rapporto di Diletta Leotta con le sue colleghe? “Con Ilaria D’Amico ci siamo incontrate spesso quando ero a Sky. Invece con Antonella Clerici, che è partita anche dal calcio, ho un rapporto meraviglioso. Ci scriviamo su Instagram, le mi commenta, mi aiuta, mi consiglia. E’ molto raro nel nostro mondo”.

DILETTA LEOTTA, “PROPOSTE INDECENTI? DICO CHE…”

Diletta Leotta, al netto del grande successo, sente ancora di dover compiere dei passi avanti importanti:”Io mi sto ancora ‘costruendo’, non mi sento certo arrivata. Tutti i no che ho ricevuto. Mi sono serviti a capire quale fosse la strada giusta da seguire. Non sempre è quello che tu ti immaginavi, spesso è la vita che ti guida altrove. Però lo ammetto: qualche porta in faccia fa bene, mica può essere solo una processione di sì”. E’ chiaro che per il lavoro che svolge la Leotta vada incontro anche a delle critiche:”Mi sono costruita una “buccia”, una corazza, anzi una crosta che mi protegge dai giudizi più feroci. Perché mi ferisca, un commento deve essere di una persona che mi è vicina. E, se una persona ti è vicina, anche il commento più duro non può che essere costruttivo”. La domanda successiva de “Il Giornale” è se abbia ricevuto anche proposte indecenti:”Non di quel tipo – risponde Diletta – ma sono contenta sia stata approvata la legge sul “revenge porn”, era ora”.

