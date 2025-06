Nella fiction Don Matteo potrebbe arrivare la conduttrice Diletta Leotta: che ruolo interpreterà al fianco di Raoul Bova e Nino Frassica?

Conosciuta come una giornalista sportiva, Diletta Leotta ha dovuto lottare anni per imporsi e far capire che oltre la bellezza c’è di più, anche contro le critiche e le invidie di colleghe più blasonate la cui invidia le ha mangiate vive per molto tempo. Dopo di che c’è stato il debutto come conduttrice di un reality show importante come La Talpa. Peccato che in questo caso il flop sia stato così grande da far decidere a Mediaset di interromperne la messa in onda accorpando le ultime puntate in una sola.

Ora, però, la donna ha l’occasione di debuttare come attrice. A lanciare quest’indiscrezione è stato Santo Pirrotta e non dovrebbe debuttare in una fiction qualunque bensì in una delle più amate dal pubblico di Rai1: si sta parlando di Don Matteo.

Diletta Leotta reciterà nella fiction Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica

Anni e anni di Don Matteo (svelate le anticipazioni) con Terence Hill protagonista, diventando uno dei personaggi più amati dal pubblico di Rai1, e poi è arrivato Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo. Gli ascolti hanno retto anche grazie alla presenza di Nino Frassica, che è un fondamentale tassello per il successo televisivo.

Non si sa se Diletta Leotta reciterà in una sola puntata o se entrerà nel cast fisso, e non si sa molto neanche sul ruolo che andrà a interpretare. Certamente sarà un ruolo tipo femme fatale che farà girare la testa a tutta la caserma di Spoleto, tranne però al Don che è sposato con Gesù. Non sarà la prima bellezza ad apparire nella fiction perché dieci anni fa partecipò Belen Rodriguez.