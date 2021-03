Diletta Leotta e Can Yaman, anello da 40mila euro/ Lei lo sfoggia in diretta e lui…

Diletta Leotta e Can Yaman si sposano oppure no? Sembra ormai che sia questa la domanda del gossip di primavera perché da quando i due sono stati avvistati a cena insieme dal settimanale Chi, i due sono finiti nell’occhio del ciclone e delle polemiche. In molti pensano che la relazione nata così in fretta e sbandierata ai sette venti sia solo una trovata pubblicitaria ma se i due facessero seriamente? Lui continua a postare foto di lei ritraendola in tv durante le sue dirette dai campi e dagli stadi italiani al grido di “amore mio” e lei in tv sorride sfoggiando il famoso anello che avrebbe ricevuto in dono dall’attore turco che lo avrebbe comprato proprio scegliendolo insieme alla futura suocera.

Francesca Musci e Stefano Protaggi/ Esperimento riuscito a Matrimonio a Prima vista..

Diletta Leotta e Can Yaman, anello da 40mila euro in tv…

L’anello in micro pavé di diamanti sulla fascia che Can Yaman avrebbe comprato da Tiffany avrebbe al centro un diamante taglio smeraldo costerebbe minimo 40mila euro anche se molto dipende dal valore della pietra centrale, ma Can Yaman non avrà certo badato a spese per quella che potrebbe diventare presto la sua amata sposa. In molti sono già pronti a scommettere che i due andranno all’altare già a fine agosto o, comunque, proprio il prossimo autunno ma al momento non vi è conferma ufficiale. Lei continua a lavorare per Dazn mentre lui si occupa della preparazione in attesa di arrivare sul set di Sandokan. Ci sarà tempo per l’amore anche in quel momento?

LEGGI ANCHE:

LA CLASSIFICA DEI LEADER IN CASO DI INVASIONE ALIENA/ Primo Schwarzenegger, Trump...AMICI 2021 SERALE, ED. 20/ Eliminati e diretta 1a puntata: Celentano vs Cuccarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA