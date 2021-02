Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati/ Lei esce allo scoperto: “C’era una volta…”

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a mostrarsi insieme confermando la frequentazione che, da settimane, occupa le prime pagine dei giornali di gossip. Dopo la foto pubblicata dall’attore turco, anche Diletta Leotta ha deciso di uscire allo scoperto pubblicando su Instagram una foto in sua compagnia. Sorridente, con un look da perfetta cavallerizza, Diletta Leotta accarezza uno splendido cavallo bianco mentre Can Yaman osserva la scelta con la mano sulla spalla della conduttrice di DAZN. “C’era una volta…” è la didascalia che accompagna la foto che, in poche ore, ha atto impazzire il popolo del web collezionando quasi 300mila like e migliaia di commenti. Diversamente da Can Yaman che, nel condividere la prima foto con Diletta Leotta aveva disattivato i commenti, la conduttrice ha deciso di lasciare tale possibilità ai suoi followes.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN STANNO INSIEME: LA FOTO CONQUISTA TUTTI

Dopo Daniele Scardina, Diletta Leotta trascorre il suo tempo con Can Yaman, l’attore turco che, in poco tempo, è diventato un sex symbol anche in Italia. Dopo essere stati pizzicati insieme diverse volte con il settimanale Chi che ha pubblicato le foto delle varie paparazzate, Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto pubblicando la prima foto insieme a distanza di giorni l’una dall’altra. Entrambi bellissimi, giovani, famosi e amaritissimi, Can Yaman e Diletta Leotta formano la coppia del momento conquistando le copertine dei giornali di gossip. La foto pubblicata dalla conduttrice è diventata immediatamente virale facendo il giro del web. Sono tanti gli ammiratori della coppia, ma c’è anche chi vorrebbe essere al posto della Leotta o di Can Yaman. Tra l’attore e la Leotta, dunque, nascerà l’amore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)





