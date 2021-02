Diletta Leotta e Can Yaman si sposano?/ Messaggio aereo nei cieli di Roma

Diletta Leotta e Can Yaman presto sposi? La proposta a sorpresa sui cieli di Roma con un messaggio aereo. Questa volta però il destinatario non è un concorrente del Grande Fratello Vip 2020, ma la bellissima conduttrice e giornalista Diletta Leotta. “Diletta mi vuoi sposare? Can” si legge nei cieli di Roma e arriva pochi giorni dall’ufficialità della storia d’amore tra l’attore sex symbol di “Daydreamer – Le ali del sogno” e il volto simbolo di Dazn. Can Yaman, l’attore più desiderato al mondo, dopo un lungo periodo di singletudine ha trovato l’amore con Diletta Leotta, ma le sorprese non finisco qui visto che la coppia potrebbe convolare a nozze molto presto. Il gesto dell’attore è stato sicuramente romantico: un messaggio proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Una proposta molto semplice, che ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia. In questi giorni, infatti, Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto confermando il loro amore e non solo.

Can Yaman e Diletta Leotta: matrimonio in arrivo?

Can Yaman e Diletta Leotta, infatti, ha condiviso il primo weekend insieme in una location da sogno: Torre Normanna nella Costiera Amalfitana dove hanno celebrato il primo San Valentino insieme con tanto di paparazzi pronti ad immortalare questi magici momenti. In realtà voci di corridoio avevano rivelato che, proprio nel giorno di San Valentino, Can Yaman aveva fatto una proposta di matrimonio alla bella Diletta Leotta con tanto di fuochi d’artificio. Non solo, il bell’attore che prossimamente interpreterà il personaggio di Sandokan era stato avvistato uscire da una delle gioiellerie più famose al mondo. Cosa avrà comprato il bel Can? Sicuramente un anello di fidanzamento per la sua Diletta. Pochi giorni dopo un aereo nei cieli di Roma a conferma che il loro è un grande amore e che Can Yaman ha davvero perso la testa per la Leotta. Ora tutti son curiosi di scoprire la risposta della giornalista e conduttrice di Dazn: risponderà con un si?



