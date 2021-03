Diletta Leotta e Can Yaman vanno a convivere/ Annuncio ufficiale ai genitori di lei..

Il matrimonio e i figli possono aspettare, ma non la convivenza. Diletta Leotta e Can Yaman, come racconta in esclusiva il settimanale Chi nel numero in edicola dal 31 marzo, sarebbero pronti al grande passo. La coppia avrebbe già iniziato il trasloco in un attivo in pieno centro a Roma. L’attore che, in queste settimane viveva in albergo, ha così cominciato a portare tutte le sue cose in quello che diventerà il suo nido d’amore con Diletta Leotta. Nelle immagini pubblicate da Chi, la coppia, insieme ad alcune persone fidate, è impegnata nel trasloco. Prima di cominciare a convivere uffiialmente, tuttavia, la conduttrice e l’attore che, in Italia, grazie al successo ottenuto dalla soap opera Daydreamer – Le ali del sogno è diventato una star, ha deciso di annunciarlo ufficialmente ai genitori di lei.

Can Yaman e Diletta Leotta, viaggio in Sicilia dai genitori di lei

Prima di cominciare ufficialmente a convivere, Can Yaman e Diletta Leotta sono volati in Sicilia per incontrare i genitori della conduttrice a cui hanno annunciato la decisione di cominciare la convivenza. In Sicilia, la coppia hanno incontrato anche Mirko manola, il fratello maggiore di Diletta. La coppia, dunque, fa le cose sul serio. Nonostante il matrimonio sia ancora lontano, il rapporto sta diventando davvero importante. Dopo le dediche sui social, Can e Diletta si stanno godendo l’amore lontano dai social. I paparazzi, tuttavia, non li perdono di vista monitorando tutte le loro mosse. Il nido d’amore, nel centro di Roma, dunque, è pronto. La convivenza inizierà a breve per la coppia del momento che, insieme, porta a casa più di 15 milioni di followers.

