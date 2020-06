Diletta Leotta e Daniele Scardina “coppia dell’estate”/ “Nuova vacanza d’amore in..”

Pubblicità

Diletta Leotta e Daniele Scardina sempre più innamorati. La giornalista e conduttrice e il pugile professionista sono inseparabili e lo confermano anche gli ultimi gossip. Oltre ad essere protagonisti di un nuovo servizio pubblicato sul settimanale CHI, Diletta e “King Toretto” hanno di recente trascorso una breve ma intensa vacanza d’amore. Lo conferma il paparazzo Alan Fiordelmondo in collegamento telefonico su RTL 102.5 nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella. È a lui che racconta il dietro le quinte del servizio in questione, svelando che: “Diletta e Daniele hanno fatto questa vacanza di un paio di giorni nel Comasco. – poi una sua considerazione personale – King Toretto è una persona davvero di cuore…”

Diletta Leotta e Daniele Scardina saranno la coppia dell’estate 2020? Con loro anche…

Non è mancata qualche difficoltà nel fotografarli, ammette Alan Fiordelmondo durante il collegamento, poi il paparazzo ammette: “Fotografare loro è una grande soddisfazione perché hanno spazio sui giornali ed è una coppia che piace”. Proprio Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbero essere la coppia più paparazzata di questa estate. O, almeno, faranno chiara concorrenza ad altre due coppie (o ex) delle quali si sta parecchio parlando in queste settimane. Una di queste è quella di Andrea Damante e Giulia De Lellis che, secondo Fredella, “Non si sono mai mollati”; l’altra è invece quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che stanno attualmente vivendo un momento di forte crisi. Che possa l’estate riavvicinarli ancora una volta?



