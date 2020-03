Diletta Leotta e Daniele Scardina/ Eludono la quarantena per coronavirus e…

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono sempre più innamorati. Nonostante abbiano protetto il loro amore per mesi, i due stanno insieme da quasi un anno e durante l‘emergenza coronavirus hanno deciso di sfidare le norme previste sulla quarantena per trascorrere del tempo insieme. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, la conduttrice e il pugile, liberi da impegni professionali dopo la sospensione del campionato di Serie A e il rinvio delle gare di puglato, stanno trascorrendo la quarantena a Milano. Stare lontani, però, è dura per i due innamorati e così si sono concessi una passeggiata nella deserta metropoli sfoggiando un feeling sempre più forte. Quella tra la Leotta e il Pugile, rientrato in Italia il mese scorso per partecipare a Ballando con le stelle 2020, è un amore cresciuto giorno dopo giorno, lontano dalle luci dei riflettori. Solo pochi mesi fa i due sono usciti ufficialmente allo scoperto confermando i rumors che circolavano da tempo.

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA: PASSEGGIATA PER MILANO NONOSTANTE LA QUARANTENA

Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, Diletta Leotta e Daniele Scardina passeggiano per Milano insieme all’amica Elodie Di Patrizi, fidanzata a sua volta con Marracash, amico del pugile. Tra i tre l’atmosfera è serena anche se stupisce che il tutto sia avvenuto in piena emergenza coronavirus. Diletta, tuttavia, nonostante la situazione, non è tornata in Sicilia dalla famiglia restando a Milano, la città che l’ha adottata e dove vive e lavora e dove sempre più spesso torna Scardina da Miami per trascorrere del tempo con lei. Anche in tempi di quarantena, dunque, le coppie di innamorati trovano il modo per stare insieme. Il pugile, del resto, innamoratissimo della sua Diletta, non avrebbe potuto fare diversamente. «Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Quando combatto, vederla a bordo ring mi carica. Ascolto i suoi incoraggiamenti, mi stimolano a fare meglio», ha raccontato poche settimane fa lui alla Gazzetta dello Sport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA