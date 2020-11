Diletta Leotta e Daniele Scardina fidanzati?/ Lui è ancora innamorato: “Ci credo, è ciò che provo”

Daniele Scardina a Ballando con le stelle, Diletta Leotta impegnata in Tv con Dazn. Due strade che sembrano separate, distanti, ma è davvero così? Tra loro è davvero tutto finito? Dalla loro rottura sono ormai trascorsi un po’ di mesi, durante i quali non sono mancati gossip su un possibile ritorno. L’ultimo risalente a qualche settimana fa: i due sono stati paparazzati insieme, alimentando le voci di un ritorno di fiamma. Ma qual è la verità? I due si sono riavvicinati? Gli avvistamenti non lascerebbero i dubbi: l’incontro c’è stato ed è probabile che i due si siano anche sentiti. Da qui a parlare di ritorno di fiamma però è azzardato. Dai social non arrivano segnali di questo ritorno, né dell’uno né, tantomeno, dell’altra. Ciò che sappiamo arriva da Scardina.

Daniele Scardina e la dichiarazione d’amore per Diletta Leotta

Daniele Scardina, qualche tempo fa, ha rivelato alle telecamere di Ballando con le stelle di essere ancora innamorato. Pur non facendo il nome di Diletta Leotta, il pugile ha voluto esprimere i suoi sentimenti: “Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. – ha ammesso lo sportivo, per poi aggiungere – Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello farlo vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, e allora ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo”.



