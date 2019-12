Diletta Leotta e Daniele Scardina fidanzati/ Lui: “Ha riempito il mio senso di vuoto”

Diletta Leotta e Daniele Scardina non si nascondono più e si lasciano andare a gesti di tenerezza in quel di Milano. Il settimanale Chi ha pizzicato la giornalista e il pugile prima a cena e poi durante una passeggiata. All’interno del locale, il pugile non si trattiene e coccola la bella Diletta prima prendendole la mano e poi lasciandole un bacio. Un gesto affettuoso ed intimo quello che Scardina ha riservato a Diletta Leotta che sembra aver conquistato totalmente il cuore del pugile con cui, appena un mese fa, ha trascorso una bellissima vacanza alle Maldive condividendo foto e video degli stessi luoghi senza, tuttavia, mostrarsi insieme. A beccare insieme la Leotta e Scardina, però, ci ha pensato il magazine diretto da Alfonso Signorini che pubblica in esclusiva le immagini della coppia.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: “è una storia importante, ha riempito il vuoto che avevo dentro”

Se Diletta Leotta preferisce non parlare ancora della storia con Daniele Scardina che ha fatto breccia nel suo cuore dalla scorsa estate, il pugile si sbilancia ammettendo che, quella con la Leotta non è una storia qualunque, ma una relazione importante. “È una storia importante”, ha ammesso Scardina ai microfoni di Chi nel numero in edicola martedì 24 dicembre. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo – ha aggiunto il pugile -. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro“. Per la coppia, dunque, sarà un Natale speciale anche se non è dato sapere se lo trascorreranno insieme. La Leotta tornerà in Sicilia dalla famiglia o deciderà si restare con Scardina rientrato in Italia da Miami per trascorrere del tempo con lei?

