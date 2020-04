Diletta Leotta e Daniele Scardina insieme in quarantena/ Festeggiamenti in casa per..

Diletta Leotta sta trascorrendo la quarantena assieme al fidanzato Daniele Scardina. I due sono insieme nell’appartamento della conduttrice di Dazn e proprio oggi hanno festeggiato una data molto importante: il compleanno del pugile. “Happy Birthday” ha scritto la Leotta su Instagram al fianco di una foto che li vede insieme, abbracciati e felici, con tanto di festoni, palloncini e torta con le fragole. King Toretto ha compiuto oggi 28 anni e la sua dolce metà ha voluto regalargli una giornata speciale, seppur in quarantena. Una piccola festa in casa, i cui preparativi sono stati mostrati anche su Instagram con foto e stories particolarmente apprezzate anche dai follower della nota conduttrice.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, compleanno in amore e… quarantena!

Intanto la rivista Oggi ha paparazzato Diletta Leotta e Daniele Scardina proprio sul terrazzo della conduttrice mentre erano intenti ad allenarsi. Sulla rivista si legge: “In una calda mattinata di Milano certa dell’assenza dei paparazzi (o forse proprio il contrario) Diletta guadagna il terrazzo del suo appartamento e inizia una sessione di ginnastica. Non in tuta ma in micro bikini azzurro cielo. E non da sola.” E ancora continua: “Il suo compagno di sudata è King Toretto. La coppia si è riunita prima che il decreto Covid la dividesse.” L’istruttore in questo caso è proprio Scardina che “escogita gli esercizi, conta le flessioni e incita la sua allieva. Poi qualche minuto di relax sui lettini e un bel bacio. I due non perdono occasione di fotografarsi a vicenda”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA