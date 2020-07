Diletta Leotta e Daniele Scardina, l’addio per un tradimento?/ “Una distrazione…”

Diletta Leotta e Daniele Scardina sembravano innamoratissimi e molto coinvolti in una storia che sembrava avere tutte le premesse per durare a lungo e, invece, dopo un anno dall’inizio della storia, tutto è finito tra i silenzi dei diretti interessati. Tra la conduttrice di DAZN e il pugile, l’amore è improvvisamente finito. Sia la Leotta che Scardina non hanno commentato i vari rumors che stanno circolando da diverse settimane con i fans che hanno interpretato il loro silenzio come un assenso. L’addio tra i due, dunque, è definitivo? In attesa di capire se la Leotta e il pugile troveranno il modo per ritrovarsi e ricominciare a stare insieme, il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 29 luglio, parla di “una distrazione” del pugile che avrebbe spinto Diletta Leotta a chiudere immediatamente la storia con lui.

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA, INDISCREZIONI SULLA ROTTURA

Diletta Leotta e Daniele Scardina continuano a non commentare il gossip sulle rispettive vite evitando, però, d’incontrarsi. Diletta che è tornata a lavoro per il finale di stagione della Serie A, è riuscita a ritagliarsi anche uno spazio per tornare in Sicilia e farsi coccolare dalla sua famiglia. Daniele Scardina, invece, è voltato in Spagna e si è goduto il sole e il mare di Ibiza e Formentera prima di rientrare in Italia. A settembre, debutterà sulla pista di Ballando con le stelle e chissà se in occasione della nuova avventura deciderà di rompere il silenzio raccontando la verità sulla storia con Diletta. I fans, nel frattempo, attendono di sapere cosa sia accaduto e non perdono le speranze di rivederli nuovamente insieme.



