Diletta Leotta e Daniele Scardina/ Presentazioni in famiglia e coccole in piscina

Diletta Leotta e Daniele Scardina, dopo aver trascorso la quarantena a casa della conduttrice, si sono concessi il primo weekend fuori porta. La coppia ha scelto di soggiornare in una villa da sogno sul Lago di Como, al costo di 3000 euro a notte. Come mostrano le immagini pubblicate dal numero in edicola del settimanale Chi, la bellissima conduttrice e il pugile si sono concessi bagni in piscina, sedute di tintarella, ma si sono anche allenati. Non è mancato, inoltre, il momento delle foto. Per l’occasione, infatti, Scardina si trasformato in fotografo immortalando l’indiscutbile bellezza della fidanzata che, sulle foto che pubblica su Instagram e che, a volte, vengono giudicate troppo sexy, ai microfoni di Chi ha detto: “è la mia fisicità che mi rende così, non sono le foto. Anzi, non credo di mettere foto sexy, ma se hai un certo fisico risulti sexy anche in pigiama“.

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA: IL PUGILE INCONTRA I SUOCERI

Diletta Leotta e Daniele Scardina si candidano a diventare la coppia dell’anno. Il loro amore per il quale la Leotta ha deciso di seguire l’istinto e tuffarsi in una relazione che, ad oggi, la rende serena e felice, dura ormai da un anno. Il weekend d’amore sul Lago di Como, così, è stata l’occasione per Daniele Scardina di trascorrere del tempo anche con i suoceri. Con Diletta e il pugile, infatti, c’erano anche i genitori di lei. Tutti e quatro si concedono un pranzo a bordo piscina. La coppia, dunque, è pronta a convolare a nozze? Per il momento, la conduttrice e il pugile si godono l’amore che li ha travolti. Il pugile, inoltre, a settembre, parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle mentre la Leotta continua a condurre il suo programma in radio in attesa di altre novità.



