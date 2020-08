Diletta Leotta e Daniele Scardina “prove di pace”/ Lui la raggiunge in Sardegna e…

È davvero finita o c’è la possibilità di un ritorno di fiamma per Diletta Leotta e Daniele Scardina? Il gossip sulla coppia continua e accende l’estate, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che arrivano dritte dritte dalla bella Sardegna. Diletta è in vacanza da qualche giorno con alcune amiche ma pare che sull’isola sia da poco arrivato anche Toretto. A lanciare il gossip è Giornalettismo, che svela: “Diletta Leotta, da giorni, è in vacanza in Sardegna in una lussuosa villa con tre sue amiche. – così la novità – Poche ore fa sull’isola è arrivato anche il suo ex Daniele Scardina (detto King Toretto) che però alloggia nel residence a Poltu Quatu. L’estate potrebbe regalare un ritorno di fiamma nella relazione, data per conclusa, Leotta-Toretto.”

Daniele Scardina e Diletta Leotta, ritorno di fiamma in Sardegna?

L’arrivo di Daniele Scardina in Sardegna potrebbe essere una casualità o, invece, una cosa voluta dal pugile proprio per rivedere Diletta Leotta. E proprio questi giorni di vacanza potrebbero segnare un importante riavvicinamento per la coppia. D’altronde, che i due fossero in un momento difficile è stato reso noto proprio dalla conduttrice di DAZN. In una chiacchierata di qualche settimana fa col settimanale Gente, la Leotta sul rapporto con Scardina ha infatti dichiarato: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social.– così ha poi chiuso l’argomento dichiarando – Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.



