Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme/ Insieme in hotel e gita con..

Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme. Ad annunciare il ritorno di fiamma tra la conduttrice e il pugile è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 28 ottobre, pubblica le foto della coppia nuovamente insieme. Daniele Scardina, concorrente di Ballando con le stelle 2020, nella scorsa puntata del programma di Milly Carlucci si era lasciato andare ad importanti dichiarazioni che lasciavano la porta aperta ad un ritorno di fiamma con la Leotta. “È amore quello che provo”, aveva detto il pugile che, dalle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, sembrerebbe essere riuscito a riconquistare il cuore della conduttrice che, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, riferendosi alla fine delle storie con Scardina e Matteo Mammì, aveva detto: “Sono storie chiuse, ma sono rimasta in buoni rapporti con entrambi”.

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA, LE FOTO DEL RITORNO DI FIAMMA

Dopo aver trascorso l’estate da single, Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbero pronti a ricominciare dando una nuova possibilità al loro amore. Il settimanale Chi li ha sorpresi mentre uscivano dall’hotel che ospita la conduttrice in attesa di godersi una gita con due amici. Nella foto pubblicata sulla pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, la Leotta, con un look sportivo e la mascherina, sfoggia i suoi lunghi capelli biondi mentre alle sue spalle c’è Daniele Scardina. L’entusiasmo che sfoggia sulla pista di Ballando con le stelle 2020, dunque, sarà dovuto al ritorno di fiamma con Diletta Leotta? Una coppia amatissima dai fans che, da tempo, speravano di rivederla insieme felice e innamorata. Il pugile e la conduttrice confermeranno il ritorno di fiamma di cui parla il settimanale Chi?





© RIPRODUZIONE RISERVATA