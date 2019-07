Diletta Leotta e Daniele Scardina, vacanza bollente a Ibiza/ Foto, baci in barca e..

Il gossip degli ultimi giorni sulla bella Diletta Leotta trova la conferma ufficiale nelle foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da domani. La giornalista di Dazn e Daniele Scardina stanno insieme. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini li ha beccati a Ibiza, meta prediletta dai vip, assieme in barca. Tra i due baci appassionati che non lasciano alcun dubbio su quale sia il loro rapporto. In anteprima sulla pagina Instagram ufficiale, le foto e qualche piccolo dettaglio in più sulla nuova coppia. “Su “Chi” in esclusiva le foto del bacio tra Diletta Leotta e Daniele “King Toretto” Scardina.- si legge – in esclusiva sul numero in edicola domani mercoledì 17 luglio le immagini del bacio tra @dilettaleotta e il pugile @danieletoretto. Si conferma quindi la love story più inaspettata e rovente dell’estate 2019.”

Diletta Leotta e Matteo Mammì: due nuovi amori nelle loro vite?

Diletta Leotta ha da poco chiuso lo storia con Matteo Mammì ma, come fa notare il settimanale, pare abbia ritrovato il sorriso tra le braccia del campione. “Lasciato il fidanzato Matteo Mammì, la conduttrice ha trovato rifugio tra le braccia tatuatissime del campione del mondo IBF dei supermedi. Intanto tutti si chiedono: sarà solo un flirt estivo o un vero amore?” Domanda lecita, alla quale soltanto il tempo darà una risposta. Intanto anche per l’ex della Leotta si vocifera di un nuovo amore. Anna Safroncik avrebbe conquistato il cuore del manager di Mediapro, stando a quanto svela Dagospia. E anche in questo caso la domanda di molti è: sarà vero amore o un semplice flirt?





